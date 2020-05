Jana Orlická: Vysazené stromy po čase potřebují jednoduchou pomoc - odstranění nepotřebných úvazů Diskuse: 1 Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz Kůly a úvazy mají podporovat, ale mohou začít škrtit. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Strom je ze zákona součástí pozemku, na kterém roste, a jeho majitel má povinnost o něj pečovat. Pokud roste ve městě nebo na kraji silnice, musí zvládnout solení, sešlapanou půdu, horko a málo vody, omezený prostor pro kořenění a spoustu dalších ústrků.S řadou výše zmíněných problémů neuděláme nic nebo málo, o to trestuhodnější je extrémně časté zanedbání péče ze strany majitele, což je na veřejných pozemcích obvykle obec, správci silnic nebo jiná veřejná instituce. Povinnost žádat o povolení kácení a časové omezení kácení mimo vegetační sezónu je velmi známá. Často se ale zapomíná na povinnou a velmi potřebnou nutnost o stromy pečovat po výsadbě. Jde zejména o správně provedenou výsadbu, výchovný řez a včasné odstranění úvazů a kůlů. Jde zejména o správně provedenou výsadbu, výchovný řez a včasné odstranění úvazů a kůlů. Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Jana Orlická / archiv autorky Popis: Příliš těsně uvázaný kmínek se už pomalu zařezává do rostoucího stromu. Na starších se často objevují i lišejníky nebo řasy. Z pohledu všímavého kolemjdoucího nebo místního většinu zmíněných věcí neovlivníte, nebo jen minimálně. Výsadbu provádí většinou obec nebo firma, řez by měli dělat odborníci (v případě extrémně špatného provedení lze podat podnět na příslušný obecní úřad) a efektivní zálivka rostoucího stromu obnáší spíše hektolitry než kbelíky vody. Jeden jednoduchý zásah ale může stromu výrazně pomoci, a to odstranění již nepotřebných úvazů a kůlů. Ty strom pomáhají ukotvit od výsadby do doby, než tuto funkci převezmou kořeny. V průběhu let se ale strom může na původně dobře míněné opoře doslova oběsit. Úvazy mohou kmen utiskovat až to té míry, že přeruší vodivá pletiva a strom umírá. Rána na kmeni je také cestou pro různé choroby. Z toho důvodu si dovolím apel: všímejte si stromů. Ideální je kontaktovat majitele pozemku, upozornit ho na zanedbanou péči a vyžadovat nápravu. Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Jana Orlická / archiv autorky popisek Můžete ale také prostě vzít nůž a evidentně tísnící nebo dokonce zarůstající úvazy odstranit. Jen je nutné při tom v žádném případě nepoškodit strom. Při cestách po Česku už mám na svědomí stovky úvazů – a vždy znovu mám pocit, že po přeříznutí tísnícího pásku se strom nadechl. Pokud je nutné odstranit i kůly, nechte je poblíž stromu, jejich odnesení by mohlo být považováno za krádež. Často je vhodné je odstranit také, protože mohou strom dřít. Velmi často jsou u země uhnilé, a místo toho, aby stromu poskytovaly oporu, visí na něm. Úvazy plní svou roli obvykle do dvou let stromu. Aby však byly skutečně funkční, musí být splněny dvě podmínky. Musí být dostatečně volné, aby se v nich strom mohl mírně pohybovat. To ho přiměje k vytváření odolných pletiv, které ho udrží i po odstranění opory. Úvazy plní svou roli obvykle do dvou let stromu. Za druhé musí být úvazy odstraněny včas nebo povolovány tak, aby nedošlo k zaříznutí provázku do kůry a útisku pletiv. Strom totiž nemůže přestat růst a sílit v kmeni – každý rok se projeví přírůstem, letokruhem. Z toho důvodu dokáže doslova přetéct přes ponechaný úvaz (nebo pokud třeba proroste okem v plotu apod.). Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Jana Orlická / archiv autorky Pokud je kůl příliš blízko, kmen otlačí a odře. Je to cesta pro nemoci a houby a hlavě zcela zbytečná rána. Dodatečnou oporu stromu poskytujeme nejčastěji proto, že sázíme vzrostlé stromy. V případě takové výsadby přijde strom o část kořenů a jen postupně prorůstá do země. Úvazy tedy zabrání příliš velkému pohybu koruny a doslova vyviklání neuchycených kořenů z půdy. Za normálních okolností strom roste od semenáčku k dospělému na jednom místě. Jak přibývá nad zemí, tak zesiluje pod zemí. Správně vysazený strom tedy drží v zemi kořeny a kůly plus úvazy k nim mají sloužit jako doplňková opora. Neměla by se ale změnit v závaží. Vyjádření k problému od právní porady Frank Bold Odstraněním úvazků a kůlů popisovaném v příspěvku by mohlo vyvstat problém poškození cizí věci. Strom je součástí pozemku, z něhož vyrůstá jeho kmen. Vlastník pozemku je povinen pečovat o dřeviny, zejména jejich ošetření a udržování (§ 7 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny). Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že úmyslně způsobí škodu na cizím majetku zničením nebo poškozením věci z takového majetku (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 4. zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích). Domníváme se, že Vaším jednáním ke škodě na majetku nedojde, nedopustila byste se tedy tohoto přestupku, nicméně přesto doporučujeme odstranění úvazků konzultovat s vlastníkem stromů. Máte možnost vyhledat v katastru nemovitostí vlastníka pozemku, na kterém roste konkrétní zanedbaný strom. Poté jej může kontaktovat s upozorněním, že je povinen pečovat o dřeviny a jejich ošetřování podle zákona a že pokud tak neučiní a dojde k poškození dřeviny, může se dopustit výše uvedených přestupků. Pokud by to nepomohlo, můžete podat na obecní úřad jakožto orgán ochrany přírody podnět k prošetření možného spáchání přestupku. Námi zpracovaný vzor na podnět najdete zde. Co se týče odstranění kůlů, pokud byste je někam odnesla, dopustila byste se krádeže podle zákona č. 251/1016 Sb., o některých přestupcích. Radíme, abyste věci nechal poblíž stromu, od něhož jste je odstranila. Jana Orlická Autorka se profesionálně zabývá ochranou přírody. Autorka vystupuje pod pseudonymem, redakce její pravé jméno zná.

