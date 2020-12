Jan Krčmář: Agrivoltaika může být budoucností zemědělství i energetiky. Pokud to nezvoráme

Břetislav Machaček 20.12.2020 11:22

Na ležato, na stojato, na střechách, na polích, ale bez dotace ani ránu.

Být propustné pro světlo a část tepla, tak bych to sežral jako střechy

skleníků s akumulací do vodních nádrží využitých pro noční temperaci

skleníků. Taky by se tím daly sice nehorázně nákladně "zastřešit" silnice

a parkoviště s úsporou odstraňování sněhu, posypů na silnice a odhlučněním

v exponovaných úsecích. K tomu všemu však mají ještě daleko a zastavět

pole či zahradu byť i panely nastojato, je další z nesmyslů. Rostliny

potřebují oslunění nejen shora, ale i z boku a jakou technikou pak to

pole obhospodařovat bez rizika poškození panelů? Takže opět pouze jiné

použití bez většího efektu, protože je to stále to samé. Bez efektivní akumulace a bez potřeby dotací je to stále technologie v plenkách,

které jsou novou zátěží pro životní prostředí a energetiku. Nevyužité

převisy energie a naopak její absence v době nepřízně počasí je tím

největším problémem. Pokud nebudou efektivně vyřešeny tyto problémy,

tak mohou vymýšlet i panely natáčející se za sluncem pro co největší

výkon a nebo je cpát kamkoliv. Ne, děkuji, ale ani tak je nechci.



