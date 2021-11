Jan Rylich: Odpověď na „otevřený dopis“ pana Makoně ke kauze čapího hnízda v Oseku

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Vážený pane Makoni,děkuji za informaci , že Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Plzeň, neshledala při kontrole Vašeho spolku Desop (viz Vámi odkazovaný protokol o kontrole ) žádné „porušení zákona“. Nejsem si sice jistý, proč mi to dáváte vědět formou „otevřeného dopisu“, namísto např. tiskové zprávy, nebo proč mě vyzýváte, abych k tomu „zaujal stanovisko“, nicméně vzhledem k tomu, že se jedná o stále poměrně zajímavé téma i pro širší veřejnost, rozhodl jsem se Vám vyhovět a odpovědět.Nejprve ale s dovolením tři poznámky:

Zaprvé by mě docela zajímalo, jak jste dospěl k závěru, že se jedná o reakci ČIŽP na „můj podnět“; vzhledem k tomu, že ve zmiňovaném „protokolu o kontrole“ moje jméno uvedené není, já o podání „svého podnětu“ v ani jednom ze svých článků nepsal, a informace o „podatelích“ podnětů jsou obecně neveřejné – a to i pro kontrolované osoby a instituce.

Českou inspekci životního prostředí jsem už někdy v červenci s žádostí o vyjádření samozřejmě kontaktoval; stejně jako řadu dalších úřadů, odborníků a institucí. Jestli to ČIŽP vyhodnotila jako podnět je samozřejmě možné a nemám s tím nejmenší problém; ale jestli je Vámi předložený dokument reakcí na konkrétně můj podnět bohužel nevím ani já sám (já tento protokol nedostal), a obávám se, že tím spíše to nemůžete vědět ani Vy.

Za druhé, nerad bych se Vás následující poznámkou nějak „dotkl“, ale zcela upřímně: opravdu nemám nejmenší potřebu s Vámi komunikovat formou „otevřených dopisů“. Jako novinář píši články pro veřejnost, nikoliv pro Vás; a i když některé články mohou být z části i o Vás, tak to neznamená, že mezi námi probíhá nějaká „veřejná e-mailová diskuse“ a budeme si touto formou půl roku „povídat“.

To je, obávám se, podobně absurdní, jako kdyby např. politici neustále psali „otevřené dopisy“ – tu panu Kubalovi, tu panu Pleslovi, tu panu Wollnerovi atd. – kdykoliv o nich vyjde reportáž v ČT nebo článek na iDnes. Z tohoto důvodu tedy prosím berte tuto odpověď jako z mé strany první a zároveň poslední; jako novinář skutečně preferuji psaní článků, nikoliv otevřených dopisů.

A za třetí: to, že Česká inspekce životního prostředí dospěla v rámci svého šetření k závěru, že „nebylo zjištěno porušení zákona č. 114/1992 Sb. ze strany kontrolované osoby“ na ničem, co jsem ve svých článcích napsal, nic nemění; a nemám tedy, obávám se, co z toho „vyvozovat“. Nikde jsem ve svých článcích nepsal, že ČIŽP na 100% potvrdí, že jste porušil zákon; jen, že jste zkrátka zasáhnout měl, ale neudělal to, a nechal to mládě více než týden umírat – a na tom se, jak jsem již uvedl, stále nic nemění.

Pokud Vás nicméně zajímá mé „stanovisko“ (pokud snad nebylo z mých předchozích článků dostatečně patrné), tak můj osobní názor je, že jste v případě Oseku profesně i lidsky selhal – a to opakovaně. Jak svou záměrnou pasivitou, kdy jste to čapí mládě nechal pomalu umírat v podstatě jen „na just“, i když jste ho mohl zachránit; tak i svým následným hulvátstvím, kdy jste své kritiky veřejně označoval jako „hysterky“ či „psychopaty“ a jedné diskutující jste (pod hlavičkou Záchranné stanice) dokonce napsal, že je „kráva“ – aniž by tito lidé měli, na rozdíl od Vás, možnost vyjadřovat se třikrát týdně do médií.

Co se mě osobně týče, nejsem policista, soudce, ani inspektor ČIŽP; mohu vám – jako občan – například vyčítat bezcitnost či nečinnost nebo Vám napsat kritický komentář na Facebook, ale určitě Vám nemohu nic „přikázat“ nebo naopak „zakázat“. Ale alespoň jednu věc přeci jen díky svému povolání udělat mohu – informovat veřejnost. A to je to, co jsem v předchozích článcích udělal, a v čem budu, pokud se objeví něco nového, zajímavého či relevantního, pokračovat i nadále.

Ať už se Vám to líbí nebo ne, veřejnost má právo být informována i nad rámec Vašich tiskových zpráv a Vašich vlastních vyjádření do médií. Ať už se jedná o Vaší nečinností způsobené zbytečné úmrtí čapího mláděte v Oseku, o Vaše útoky na sociálních sítích na všechny, kdo si dovolili Vás kritizovat, či o Vaše protiřečení si v případě údajných „trestních oznámení“ (kterých na Vás bylo, podle Vašich slov, nejprve údajně podáno „několik“, ale následně byla, opět podle Vašich slov, údajně „smyšlená“).

Ale samozřejmě nejde jen o Vás; poměrně zajímavá jsou i vyjádření ředitele ČSOP Stýbla, který – jak už jsem psal posledně – v článku v časopise Ochrana přírody uvedl, že záchranné stanice „musí na svém území působnosti do 24 hodin od nahlášení přijmout jakéhokoli handicapovaného jedince volně žijících druhů a poskytnout mu odbornou pomoc", ale po událostech v Oseku „otočil“ a vyjádřil podporu Vašemu „nezásahu“ (ačkoliv Vám i kolegovi Moulisovi lidé to čapí mládě opakovaně „nahlašovali“).

Stejně tak je zajímavé, že se ČIŽP zaměřila pouze na „konkrétní jednání konkrétních osob“, zatímco „poslání“ záchranných stanic neřešili; nebo že je ve zmiňovaném protokolu o kontrole jako jeden z inspektorů uvedený Ing. Miroslav Hůla, který je ale současně na seznamu partnerů a příznivců Vašeho spolku Desop. Není to náhodou střet zájmu? Nevím; jak už jsem psal, nejsem inspektor, policista ani soudce – ale určitě se na to budu u ČIŽP informovat; a rozhodně je to další z věcí, které stojí za zmínku; stejně jako se v médiích každý druhý týden stále řeší například otrava Bečvy.

Takže ano, Česká inspekce životního prostředí, jak se zdá, u Vás v rámci svého šetření nezjistila „porušení zákona“. Gratuluji. Ale jak už jsem uvedl, na tom, o čem jsem psal, se v podstatě nic nemění. Vy samozřejmě můžete i nadále tvrdit, že to úmrtí bylo „přirozené“ a že jste se zachoval správně, a já zase budu i nadále hovořit o tom, že „záchranáři“ mají „zachraňovat“, a budu přitom odkazovat na relevantní informace, upozorňovat na nesrovnalosti, nebo že si někdo někde protiřečí – a názor na celou věc si ve výsledku bude moci udělat každý sám; a tak je to, aspoň podle mého názoru, správné.

Nicméně rád bych Vám poděkoval alespoň za zveřejnění zmiňovaného protokolu o kontrole; protože předpokládám, že jinak bych se k němu asi nedostal, a nebylo by tak, jak se říká, na čem dále „stavět“.

reklama

S pozdravem