Jan Rylich: Kauza čapího mláděte v Oseku: selhání záchranářů vs. argument „přírodou“

David Hromádko 27.7.2021 13:34

Naprosté nepochopení funkce záchranných stanic autorem článku. I když rozumím, že článek bude mít mnoho pozitivních ohlasů z řad laické veřejnosti. Stanice dlouhodobě prosí a žádají o to, aby zejména vývoj mláďat divokých zvířat byl přenechán přírodě. Odebrat mládě z přírody, vychovat ho a následně ho vypustit zpět tak, aby bylo schopné dlouhodobě přežít je velmi složitý úkol, který vyžaduje velké finanční a materiální prostředky (které stanicím zatím vesměs nikdo neposkytl) a úspěšnost je velice nízká. Jak po vypuštění takový jedinec funguje - jestli se umí uživit, rozmnožovat, jestli umí interagovat s ostatními jedinci druhu, chápe predátory jako nebezpečí, dokáže migrovat (zrovna u čápů dost podstatná věc) a jaká je doba přežití oproti přirozeně odchovaným jedincům se vesměs vůbec neví. Většinou je takové tušení, že odchov v lidské péči, jedince v jeho dalším životě vždy poškodí oproti přirozenému vývoji v přírodě. To že lidé sbírají "zaručeně" opuštěné zajíce, srnčata a spoustu druhů ptáčat, která se pod dohledem učí létat je bohužel stále velice rozšířený jev. Pokud by však stanice tato mláďata nepřijala, tak by byly noviny plné podobných článků. Pracovníci stanic, tedy pokud je mládě už pod návalem emocí nálezce přece jen nenávratně sebráno, tak se snaží o jeho odchov. Ovšem to že přežití takových mláďat nejen v zajetí, ale i v přírodě je i přes veškerou profesionální péči zaměstnanců stanic i nadále velmi nízká je bohužel také realita. Stanice, tak jsou mnohdy "rukojmím" veřejnosti, kdy jsou přesně takto doslova vydírány aby jejich pracovníci dělali něco, co ale nemá absolutně logiku a pro druh jako takový to má nulový přínos. Otevřeně řečeno "dělají běžně něco co je proti přesvědčení stanic a vědí, že jejich počínání je ztráta času a pro přírodu i daného jedince nemá velký smysl, jen aby je veřejnost hloupě nepranýřovala". Ale veřejnost by je podobnými nepravdivými a nesmyslnými argumenty prostě úplně rozdupala...Kdyby nebyly stanice pod tlakem "rádoby" ochránců všeho živého, tak by u půlky případů nebylo potřeba zasahovat a vše by bylo ponecháno přírodnímu vývoji. Doporučuji autorovi článku zvednout ctěné a rozumem nabyté pozadí ze židle a udělat si brigádu v nějakém takovém zařízení. Ono dojmy a realita jsou dva různé pojmy, které se hodně liší. To, že zabití mláděte matkou může být pro člověka drastické, to může, ale podobné chování bylo prokázáno u VĚTŠINY druhů savců a ptáků. I andulka co máte v kleci zabije a vyhodí mláďata a je to běžnější, než by si veřejnost možná myslela. Ono odebrat mládě je jedna věc, další vývoj a zřejmě doživotní zajetí je věc druhá. Pro druh jako takový by záchrana neměla smysl. Pro jedince jako takového by to byla volba mezi doživotním zajetím, utracením (nikde není dáno, že mládě skutečně nemělo neřešitelný zdravotní problém) a nebo možná velmi nejistým návratem do přírody. Doporučil bych veškeré webkamery z hnízd sundat a nechat veřejnost dále v blahé nevědomosti, že v přírodě nic neumírá, zvířátka se k sobě chovají s úctou, nikdo nikoho nezabijí a nežere na potkání.Veřejnost prostě na skutečnou pravdu není (nebo nechce být) připravena. Byl to pilotní projekt, kdy ochranáři chtěli ukázat přenos ze života čápů - a to v dobrém i zlém. Bohužel, obrátilo se to na jakýsi "hon na čarodejnice" a část veřejnosti je v pozici inkvizice se svou pravdou. Pokud chtějí lidé opravdu pomáhat, tak by si měli říct, proč čápi dnes napříč Evropou běžně nejsou schopni uživit víc než 3 mláďata, když před kolektivizací to bylo běžné vidět 5 mláďat. Lidé by spíš měli řešit příčiny než následky. Ono se ale od monitoru vše píše strašně snadno. Upřímně článek nemá žádnou relevantní hodnotu, protože autor evidentně nikdy čápa neviděl ani z dálky a ohánění se tím, jak je činnost ZS definována zákonem jen podtrhuje to, že autor o skutečném fungování a reálných možnostech stanic nemá absolutně žádné podvědomí. Jen další autor, který potřeboval stůj co stůj svůj názor vykřičet do světa, ale relevance tam bohužel není. To že se autor pohoršuje nad tím, že stanice zastávají názor, že pomáhat by se mělo pouze jedincům přímo zraněným lidskou činností a že hlavním posláním stanic je osvěta mě poněkud zaráží. Když se totiž stanice původně zakládaly, tak hlavní náplní byla právě osvěta a záchrana především jedinců, které patřili mezi kriticky ohrožené. Spousta stanic dělala i repatriační projekty atd. "Běžné" druhy ani v prvopočátku stanic primárně nikdo neřešil nebo se to řešilo s myslivci či zoo. Kdyby autor, ale šel do nějaké stanice a skutečně a reálně se seznámil s provozem, pak by takový ( s prominutím) blábol nemohl nikdy napsat. Vyjadřuji podporu panu Makoňovi, který měl konečně odvahu napsat věci tak jak jsou a pro jednou si stát za svým názorem i názorem většiny stanic - mláďata z přírody neodebírat, pokud to není situace, že na jednom mláděti závisí přežití celého druhu, přirozený vývoj i třeba za cenu úmrtí, je pořád to nejlepší a nejpřirozenější. Veřejnosti to stanice sdělují právě tou osvětou, nad kterou se autor snad i zaráží? A pan Makoň ve vší úctě už prostě převedl osvětu do praxe se všemi narážkami a odsouzeními na jeho osobu, které asi čekal, jen ne v takovém rozsahu. Jak píši výše - společnost není ve většině případů připravena na realitu o přírodních pochodech, byli jsme příliš odpoutáni od těchto zákonů a nyní se nad nimi pohoršujeme a obviňujeme lidi, kteří pro přírodu udělali víc, než většina z nás. Takže nemáme právo kritizovat někoho, kdo v "realitě" světa žije dnes a denně, když jsme pouze návštěvníci, kteří viděli jeden případ z milionu a to z monitorů počítačů.... Webkamery z hnízd sundat, projekt se neosvědčil, veřejnost není připravena na realitu světa a hledá v tom "spiknutí" jedince či skupiny lidí, což je hodně špatné...

Odpovědět