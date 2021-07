Karel Makoň: Odpověď Janu Rylichovi ke kauze čapího mláděte v Oseku

Zdroj | DES OP Kontrola čapího hlízda v Oseku.

Vážený pane Jane Rylichu,jelikož Váš příspěvek a ne zrovna šťastně a přesně prezentované skutečnosti už pravděpodobně z nedostatku věcných argumentů byly tímto článkem přesunuty do osobní roviny, rád bych Vám a všem ostatním, co to stále nechápou, zopakoval několik základních faktů.Mé, podle Vás arogantní veřejné prohlášení ke kamerovému přenosu z hnízda v Oseku, bylo prvořadě vyjádření (reakce) adresované všem těm, kteří mi úplně stejně jako kolegovi Moulisovi a paní ředitelce ZŠ Osek v onu sobotu telefonovali, psali, sprostě vyhrožovali, nadávali a hystericky prosazovali svůj názor, pocit či emoci.

To vše navíc hlavně proto, že jim kolegova trpělivá a chápající snaha informovat o tom, co se děje, nestačila a nechtěli ji pochopit. Tvrzení, že kolega Moulis „nic nedělal a neřešil“ není pravda, neboť „dělal a řešil“ to, co měl a co mu zákon i konkrétní situace umožňovala.

Takže znovu:

Mé rozhodování v případu čápů v Oseku, ale i u stovek a tisíců jiných zvířecích pacientů je vždy na základě vyhodnocení konkrétních skutečností, faktů, okolností, znalostí, zkušeností a hlavně zákonem stanovených a přesně daných možností či pravidel. To znamená, že i v případě Oseka jsem rozhodoval na základě příslušné pravomoci, udělené výjimky i Vámi chybně interpretovaného zákona 114 /1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a s pověřením i souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody, po domluvě a zralé úvaze s místně příslušným a dané území obhospodařujícím kolegou i všemi dalšími dotčenými subjekty. To znamená, že k tomuto rozhodnutí mám státem udělené pověření a nemusím ho konzultovat, obhajovat, vysvětlovat a hlavně řešit ani s Vámi, ani skupinou na sociálních sítích atd.

Je to prostě otázka nějaké mé znalosti, zkušenosti, svědomí a intuice a jediné, co tu věc může ovlivnit, je pak nařízení státní ochrany přírody anebo názory zkušenějších kolegů, odborníků a lidí, kteří paradoxně v 90 % již od samého začátku stojí na naší straně a jasně deklarovali to co my.

Naše Záchranná stanice živočichů Plzeň nemá a nikdy neměla statut „útulku“, veřejné politické strany, sdružení ani psychiatrické poradny, která by se musela ze svých činů, poslání a základních principů zpovídat nespokojenému davu ani jinak smýšlejícím jednotlivcům.

Znovu opakuji, já jsem zvířecí záchranář a ne „cvokař“ a hájím zájmy ochrany přírody, nikoliv lidské lability a duševního zdraví. Nejsem ani politik, který je závislý na Vaší spokojenosti a udělá cokoliv, aby měl Váš hlas, takže za Váš názor děkuji, ale mám diametrálně odlišný.

Navíc to, co v rámci naší činnosti děláme (dělám) a realizujeme (realizuji), je legální na základě zákonem stanovených pravidel a možností formou „služby“ a poptávky státních i samosprávních celků, nebo pak minimálně z 50 % bezplatně ve svém volném čase, na základě svého přesvědčení a v duchu poslání organizace, třeba právě z podpory dlouhodobých a strategických partnerů jednotlivých projektů. A znovu, to jsou pro mě partneři, ti určují směr, mají právo i nárok žádat vysvětlení a chtít vědět, co a jak se řešilo. Pokud ale vím, tak Vy, ani 99 % ostatních těmito partnery ani subjekty nejste, takže je mi bohužel opět úplně jedno, co si o tom či onom myslíte. Ještě přesněji, tím pádem opravdu nemám vůči Vám ani Vašemu názoru žádnou zákonnou a ani morální povinnost Vám cokoliv vysvětlovat a už vůbec ne za těchto okolností a touto formou!

To samé platí i o naprosto právně neuchopitelných a stále dokola chybně prezentovaných teoriích o smyšlených trestních oznámeních, právních výkladech zákona 114/1992 Sb. a podobně!

Paradoxně jediné trestní oznámení, které by mohlo být v tomto případě podáno, by bylo buď trestní oznámení na toho, kdo by škodlivě zasahoval do přirozeného vývoje zvláště chráněného živočicha, což by lezení na hnízdo s mláďaty a „záchrana“ onoho mláděte jednoznačně splňovalo.

A pak ještě trestní oznámení podané kolegou Moulisem za poškození dobrého jména, nactiutrhání a šíření zavádějících informací na sociálních sítích.

Dobrovolný ekologický spolek a Záchranná stanice živočichů Plzeň funguje již od roku 1992. Kolem jeho činnosti, poslání a ochrany přírody se dnes dlouhodobě pohybují už stovky lidí.

Každý rok vydáváme obsáhlou „Závěrečnou zprávu o činnosti….“ včetně finančního hospodaření. Průběžně posíláme na 550 e-mailových adres informace o aktuální činnosti a dění.

Vše najdete na www.desop.cz a můžete si dohledat a přečíst.

Dále. Nikdy jsme od nikoho peníze na naši činnost nežebrali a nikoho jsme nenutili, aby nám je posílal! Nechceme ani peníze od lidí, kteří teď píší, jak nás podporovali, aniž by to tak kdy vůbec bylo! Dokonce jsme nechtěli peníze ani od těch, co nám je nabízeli, když čápa sundáme!

Takže i komentáře a příspěvky v tomto duchu se nezakládají na pravdě a nezbývá mi nic jiného, než se proti nim opět s několika vykřičníky ostře ohradit!!!

Závěrem děkuji všem (90 %), co nás morálně podporují, volají a píší. I pro nás je to už úmorně dlouhé a bez dalšího viditelného posunu, což nás neuvěřitelně brzdí a zdržuje!

Na druhou stranu o to více si pak Vaší přízně vážíme a vidíme, že to, co děláme, má smysl. Děkujeme!

