Jaromír Bláha: Kácení v cenném Boubínském pralese

Lukáš Kašpárek 13.7.2020 12:24

Je to jak píše pan Bláha. LČR (a možná i jiní) zneužívají současného kolapsu lesnictví (kterému sami významně pomohli) k tomu, aby těžili tam kde za normální situace nemohou a samotnou situaci v lesnictví nikdo řešit zásadně nechce.... vyhovuje několika příliš bohatým lidem jako je například sám velký Babiš a jeho těžařské firmy jak naznačuje pan Ukropec.....



Děje se tu zločin za bílého dne, ale v ČR je to prostě normální jev, takže se nic zásadního neděje, aby to tak nebylo.... stačí lidem říct, že kompletním odstraněním životního prostředí ho chráníme a většině obyvatel ČR to jako argument (ať už je jakkoliv absurdní a protiřečící) stačí... ČR prostě není pomoci, pokud bude každý spoléhat na někoho dalšího a celá ČR tak čeká, že "se to nějak vyřeší"...

Odpovědět