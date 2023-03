Jiří Papoušek: Pane Stanjuro, (pomozte státní kase) a zdaňte plasty!

Foto | Jiří Papoušek Kolik je potřeba obalu na přepravu jedné pánve?

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Před pár dny jsme si s manželkou v e-shopu objednali pánvičku a tuto posléze i obdrželi. Naprosto běžná záležitost, snad až na to, že předmět, který manželka přinesla z výdejny, jako pánvička moc nevypadal. Spíš připomínal igelitem silně zafačovanou tenisovou raketu.Novou pánvičku jsem rozmotal a obaly změřil. Čítaly: tři a půl metru bublinkové folie a pět metrů (nejspíš) potravinářské folie, šíře 45 cm. Úplně vespod byl ještě původní igelitový pytlík a papírový kryt s reklamním potiskem. Suma sumárum, dosti ohyzdné a samozřejmě též zbytečně neekologické balení, vzhledem k tomu, že plast použitý (PVC) je nejspíš nerecyklovatelný, resp. nerecyklovaný.

Při vybalování jsem pravděpodobně nesouhlasně funěl a snad i naštvaně mručel, manželka dlouho mlčela a posléze řekla smířlivě: „Jo, máš pravdu, ale proti té žehličce předloni je tohle balení ještě úsporné!“.

A opravdu! Předloni jsme kupovali žehličku a ta při doručení vypadala jako do igelitu zafačované dinosauří vejce.

Proč to ty e-shopy takhle balí, nevím. Že by se to zákazníkům líbilo, zdá se mi být nemožné. To už spíš se to líbí a hodí přepravci nebo e-shopu. Zafačování umožňuje následné nahrnutí předmětů v dodávce na jednu hromadu, bez hrozby poškození. E-shop to tak má snadné a zákazník, ač jistě ne nadšen, je asi rád, že nedostává věc potlučenou a rozedranou.

(Samozřejmě bych nerad dostal napříště pánvičku s poškrábanou teflonovou vrstvou. Ale nezdá se mi normální, že by nešlo ve věku umělé inteligence dosáhnout nepotlučenosti a zachovalosti pánvičky jinak, než vytvořením neekologické a odpudivé igelitové hroudy!)

Foto | Jiří Papoušek Pánev před rozbalením.

Proč o tom tak obšírně píšu a proč se tomu vlastně vůbec divím, když to takhle chodí už roky?

Protože v současné době se takřka po celém světě zvedl odpor k takovému nedomyšlenému nadužívání (a vandalskému zahazování) jednorázových plastů. Problém se dokonce dostal už i do globální politiky; před rokem proběhla pod hlavičkou OSN slibná konference, na níž se 175 zemí dohodlo, že budou nadále postupovat daleko opatrněji a zeleněji a že do roku 2024 připraví na ochranu přírody a lidí před plasty závaznou dohodu.

Také v Evropě už se něco děje a od roku 2021 se vybírá daň z nerecyklovatelných plastů. Daň zatím platí Česko jakožto stát a nejsou to úplně malé částky. Naopak Česko samo jako stát daň nevybírá. Proč, není známo. Asi to vládě nepřijde jako problém. Ale plastů v běžném životě, (například v rozličných prodejnách) zdá se mi, spíše přibývá. Některá oplastování a zaigelitování jsou opravdu bizarní: v zelenině vídám třeba řepu, zabalenou do několika vrstev PVC, brokolice bývá tak omotaná, že nevidíte tu případnou plíseň vespod, mrkev se prodává s natí v plastovém obalu jako nějaký pugét.

Vláda by mi řekla, že se snaží a že chystá systém zálohování některých obalů. To dělá určitě dobře, ale zálohování obalů se bude zřejmě týkat pouze PET lahví a hliníkových plechovek. Neboli, půjde jen o část problému. Kdyby vláda také chytře zavedla vhodnou daň (z obalů, či z plastů apod.), mohla by nejen trochu zlepšit truchlivý stav státní kasy, ale též zlepšit situaci s přibývajícími a přebývajícími nežádoucími plasty v našem životním prostředí. Bylo by nám lépe, krásněji a zdravěji!

Pane Stanjuro, zvažte to.

reklama