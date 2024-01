Jiří Svoboda: Je lidstvo schopno odvrátit nebo aspoň výrazně zmírnit globální klimatický rozvrat?

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Adam88xxx / Depositphotos Vděčíme mu za hodně. Ale už ho potřebujeme nechat v zemi.

Co kdyby nám fosilní paliva začala docházet

Podle grafu vývoje globální teploty se za posledních 40 let oteplilo o 0,8 °C a křivka růstu globální teploty nemá tendenci ustávat, spíše zrychluje. Je vědecky dobře podloženo, že nejvýznamnější příčinou / spouštěčem současného globálního oteplování je nárůst koncentrace CO2 v atmosféře, který působí jako skleníkový plyn. Toto vysvětlení sice může mít odpůrce, na druhou stranu neschopnost pochopit určité fyzikální jevy není argumentem proti vědeckým výsledkům. Koncentrace CO2 je navyšována hlavně spalováním fosilních paliv. Jenže naše civilizace se v uplynulých dvou stoletích rozvinula do dnešní podoby hlavně díky využívání fosilních paliv ve fungujícím tržním prostředí. Téměř vše, co kolem sebe dnes vidíme, je spojeno se spalováním fosilních paliv nebo jejich využitím jako chemické suroviny. Pokud potřebujeme výrazně zmírnit či zastavit globální klimatickou změnu, nezbývá než spalování fosilních paliv drasticky omezit a v zemi ponechat zbytek základního kamene naší civilizace. Zmírnění rychlosti současné globální klimatické změny představuje bezprecedentně náročný a nákladný úkol gigantického rozsahu ve složitosti, prostoru i čase.

V našem mládí (v sedmdesátých letech) nás strašili předpovědí, že fosilní paliva brzy dojdou a lidstvo zůstane bez těchto úžasných koncentrovaných zdrojů energie, které se na Zemi díky fotosyntéze utvářely stovky milionů let. Kdyby takový nedostatek v současnosti nastal, asi by problém klimatického rozvratu nebyl vážný a lidstvo by se naopak potýkalo s problémy, jak energii šetřit a čím fosilní energetické zdroje nahradit.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Tereza Sikorová Jiří Svoboda performuje v Dubaji na COP28

Ekonomové jsou přesvědčeni, že tržní mechanismy by docházení fosilních paliv spontánně vyřešily, aniž by bylo nutné jakkoliv zasahovat do přirozeného chování lidí a firem. Rostoucí rozdíl mezi nabídkou a poptávkou po fosilních palivech by totiž vedl k jejich zdražování, což by motivovalo k úsporám a hledání alternativních zdrojů energie. V praxi by se prosazovala hlavně ta opatření, která by v daném čase na daném místě byla nejvýhodnější. Všeobecně známá informace o docházení fosilních paliv a opodstatněné očekávání jejich rostoucí ceny by vedlo k zodpovědným střednědobým i dlouhodobým investicím vedoucím k úsporám energie či hledání náhrad fosilních paliv. A právě takto by měla fungovat i účinná ochrana globálního klimatu.

Chraňme klima způsobem, jako by fosilní paliva docházela

Základem dobrého řešení odvrácení klimatického rozvratu by mohlo být postupné umělé navyšování cen fosilních paliv. To by ve společnosti vyvolalo stejné reakce, jako by fosilní paliva opravdu docházela. Dodejme, že zpoplatnění uhlíku považují ekonomové za nejefektivnější nástroj pro odvrácení klimatického rozvratu.

Pokud by fosilní paliva skutečně docházela, nešlo by to žádným trikem obejít. V případě současných přístupů k ocenění uhlíku ale stále zůstává jeho velká část nezpoplatněna či zpoplatněna v různých výších. Systém je tudíž „gumový“ a děravý. Navíc je trh s uhlíkem výrazně deformován dotačními programy. Snaživé státy, které dnes aspoň část uhlíku oceňují, se ale na globálním trhu samy znevýhodňují a proto usilují o zavádění složitého a opět děravého vyrovnávání v podobě uhlíkového cla. Dnešní přístup ke zmírňování klimatického rozvratu spíše motivuje k hledání způsobů, jak systém obejít či na něm nepřiměřeně vydělat, než k vlastnímu snižování emisí uhlíku. Navíc lze stále spoustu emisí snížit pouze papírově. Zlomyslný člověk by si mohl myslet, že je současný systém takto nastaven úmyslně, aby na něm mohly parazitovat vlivné subjekty. Chceme-li brát ochranu klimatu opravdu vážně, je předně nutno se naučit rozlišovat mezi účinnou ochranou klimatu a zneužíváním problému k něčímu prospěchu.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Tereza Sikorová Jiří Svoboda a jeho dcera Marta Kovářová vysvětlují koncept uhlíkové daně na COP 28 zástupcům Spojených arabských emirátů.

Pokud si vezmeme účinnou ochranu globálního klimatu za skutečný cíl, asi nezbývá, než nacenit fosilní uhlík způsobem, který by co nejlépe napodoboval stav docházejících fosilních paliv, byl „neprůstřelný“ a administrativně nenáročný. Myslím si, že nejlepším způsobem je jednotně zpoplatnit veškerý uhlík obsažený ve vytěžených fosilních palivech. Množství uhlíku v jednotlivých druzích uhlí, ropě a zemním plynu totiž známe.

Pokud všechny těžební společnosti odvedou za každou tunu vytěženého uhlíku předem stanovený poplatek do k tomu zřízenému světového fondu a tento odvod připočítají k prodejní ceně fosilních paliv, promítne se to do ceny všeho, co koncový uživatel zakoupí. Poplatek za uhlík pak nemůže nezaplatit. Cena veškerého zboží a služeb bude přesně obsahovat důsledně zpoplatněnou uhlíkovou stopu, aniž bychom ji museli počítat. Jediná administrativa s tímto spojená bude striktně hlídat, aby všechny těžební společnosti odváděly jednotný poplatek za veškerý vytěžený uhlík ve správné výši. Takových společností je ale na světě jen několik desítek či stovek a pečlivě dozorovat platby za vytěžený uhlík by nemuselo být příliš náročné. Aby byl koncept účinný a postupně došlo k úplné dekarbonizaci globální společnosti, musí být poplatek postupně navyšován. To by mělo být oznámeno a na dlouhou dobu zaručeno. Počáteční poplatek by měl být nastaven na nízké úrovni, aby se globální ekonomika stačila bez problémů přizpůsobit.

Jak se zpoplatnění uhlíku projeví v životě lidí

Postupně se jim bude měnit spotřební koš. Zpoplatnění uhlíku zvýhodní např. hromadné cestování, regionální produkty, vegetariánství, omezí plasty, zvýší výhodnost recyklace a tepelné ochrany budov. Stavebníci budou používat více dřeva na úkor oceli, betonu a cihel. Jelikož se zpoplatněním uhlíku vše zdraží, byť ne vše stejně, je to třeba lidem kompenzovat a vybrané uhlíkové poplatky jim zpět rozdělit. Koncept globálního jednotného zpoplatnění uhlíku je teoreticky jednoduchý, jeho praktická implementace je ale zjevně těžko prosaditelná. Je též třeba vyřešit několik dalších otázek, například jak stanovit výši poplatku, jak ho důsledně vybírat a jak vybrané peníze spravedlivě rozdělit.

100% dividenda vybraného uhlíkového poplatku

Problémy prosazení konceptu a rozdělení vybraných peněz jsou provázány. Když vymyslíme způsob rozdělení vybraných peněz, který bude atraktivní nebo aspoň přijatelný pro všechny země, stane se koncept mnohem prosaditelnějším. Původně jsem zamýšlel, že by se veškeré vybrané peníze rozdělily všem lidem na světě formou rovné 100% dividendy. To by odpovídalo modelu, že každý člověk na světě je „akcionářem“ rovného dílu atmosféry a kdokoliv, kdo ji poškozuje emisemi, „škodí“ všem lidem stejně. Jenže v praxi tomu tak není.

Některé země budou klimatickým rozvratem poškozeny mnohem více než jiné, a některé, byť jich není mnoho, na tom mohou i profitovat. Pak dává smysl rozdělit vybrané peníze na více částí a jen jednu část rozdělit formou rovné 100% dividendy, zatímco druhá by byla lidem rozdělována podle dopadů klimatického rozvratu na jednotlivé země.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Tereza Sikorová Afrika by získala z globálního klimatického fondu potřebné prostředky a mohla by přeskočit fosilní éru, vysvětluje Jiří Svoboda africkým delegátům na COP28.

Další části by pak mohly být rozdělovány podle provedeného stupně dekarbonizace v jednotlivých zemích jako částečná kompenzace nákladů či podle velikosti útlumu těžby fosilních paliv jako částečná kompenzace ušlých zisků. Lze stanovit i další kritéria pro rozdělování, včetně toho, jak dividendou regulovat vysoký populační růst v určitých rozvojových zemích. Ten totiž představuje další velkou zátěž pro udržitelnost rozvoje lidstva na omezené planetě. Proto je třeba zvážit i možnost dávat v těchto zemích nově narozeným dětem mnohem menší nebo žádnou dividendu při zachování průměrné dividendy určené kritérii pro danou zemi.

Setkal jsem se s názorem, že když od lidí vybereme peníze za uhlík, a pak jim je zase vrátíme, nebude to nijak ke snižování uhlíkové stopy motivovat. Opak je ale pravdou. Svým chováním nijak svou dividendu neovlivním, protože tu utvářím jen z jedné osmimiliardtiny. Naopak, mé platby za uhlík jsou přímo úměrné mé uhlíkové stopě, což mě ekonomicky motivuje k soustavným úsporám emisí uhlíku, aniž bych musel být uvědomělým ekologem.

Problém prosazení konceptu

Mohlo by se zdát, že vše je v konceptu dobře vymyšleno a zdůvodněno, většina populace si myslí, že je nezbytné klimatický rozvrat účinně omezit, a tak vlastně nic nebrání prosazení konceptu a jeho implementaci. Politici by se navíc mohli radovat, že jim odpadá spousta nepříjemné a nevděčné práce, kterou převezme trh podobně jako převzal úlohu, aby každý den byly v supermarketech čerstvé rohlíky a v autosalonech nablýskaná auta. Ale je to jinak.

Politici se nechtějí (a dnes ani nemohou) vzdát peněz vybraných v zemi za emise uhlíku a poslat je do globálního fondu. Rádi si přidají práci s jejich utrácením, protože se kolem nich začnou rojit lobbisté ze „zelených“ firem, kteří jim naslibují zázračná řešení klimatického rozvratu. Co z toho vyplývá, si každý může domyslet. Nejspíše to bude znamenat, že peníze budou rozdělovány netransparentně a neefektivně. To pak povede k tomu, že těžba fosilních paliv nebude moci být dostatečně rychle omezována, a tím se i sníží šance na úspěch v ochraně klimatu.

Je tu ještě další problém. Pokud lidé budou vidět, že se peníze na ochranu klimatu utrácejí neefektivně, mohou začít volit politiky, kteří budou klimatickou změnu ignorovat. Sama demokracie se tak postaví proti současným „snahám“ zmírnit klimatický rozvrat. To vše dokáže velmi vlivný fosilní průmysl na pravých místech adekvátně ocenit.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Tereza Sikorová Kolika pouštím ještě dopustíme vzniknout, než začneme něco dělat?

Otázkou je, jak vážné následky klimatického rozvratu budou muset nastat, aby světoví politici přestali hrát divadlo na ochranu klimatu a zavedli globální koncept zpoplatnění uhlíku při jeho těžbě a 100% dividendu. Aby k ochraně klimatu využili ty nejmocnější ekonomické nástroje jako jsou peníze a tržní prostředí, které spolu s využitím fosilních paliv přivedly naši civilizaci k současnému rozkvětu. A nechť se ty stejné nástroje postarají i o ochranu naší civilizace před klimatickým rozvratem.

Jaký první krůček k prosazení konceptu by mohl být vykonán

Představme si, že pro koncept globální uhlíkové daně s dividendou získáme třeba našeho pana premiéra. Premiér by o konceptu promluvil na půdě Evropského parlamentu a požádal o jeho projednání. Pokud by se EU za koncept postavila, mohl by být navržen reprezentanty EU k projednání na nejbližším světovém klimatickém summitu. Totéž ale může udělat i sám premiér. Víc bych si asi v současnosti nemohl přát. Každopádně je třeba ostražitě hlídat, aby základní myšlenka konceptu nebyla postupným ohýbáním a ústupky v důsledku mnohostranných tlaků zdeformována do neúčinné či dokonce kontraproduktivní podoby.

Moje snaha zavést popsaný koncept klade na politiky velmi neobvyklý požadavek. Na základě dohody na globální úrovni se mohou vzdát náročné environmentální agendy. Jenže ona je zjevně lukrativní a vzdát se jí nechtějí. Můj požadavek je vlastně protipólem požadavků účastníků klimatických demonstrací, kteří po politicích žádají: „Dělejte pro klima mnohem víc!“ Chtějí, aby politici svou environmentální agendu zintenzivnili. V mnoha rozvinutých zemích politici ochotně reagují na jejich výzvy a získávají tím i úspěch ve volbách.

Proč se s politiky nedaří navázat o konceptu věcný dialog

Politik bývá pověřen konkrétní agendou a tu pokud možno bezkonfliktně prosazuje, přičemž klade důraz na to, aby si zajistil úspěch ve volbách. Takový přístup vede k ustáleným způsobům práce, které jsou mírně ovlivňovány tlaky různých zájmových skupin. S postupem času se tyto vyjeté koleje stávají stále hlubšími, což ztěžuje možnost radikálních změn. Pokud občan za politikem přijde s požadavkem, aby vyjeté koleje opustil, nelze se divit, že je elegantně odmítnut.

Asi lze pochopit, že v polarizovaném politickém prostředí bude politik hledat téměř výlučně kompromisní řešení. Složitost a bezprecedentnost problému ochrany globálního klimatu způsobuje politikovu značnou nejistotu ohledně hledání optimální cesty, způsobuje bezradnost. Pak se nelze divit, že lehce podlehne nátlaku zelených lobbistů. Proč jim ale nemohou podat pomocnou ruku mladí ideologicky nezávislí kriticky myslící ekonomové, právníci a analytici? Ti si jsou jistě vědomi značných nedostatků v současném přístupu řešení klimatického rozvratu.

Kdy začala krystalizovat myšlenka globálního zpoplatnění těženého uhlíku a 100% dividendy

V roce 2005 byl přijat zákon o obnovitelných zdrojích. Ten fungoval v principu tak, že obnovitelné zdroje energie byly dotovány z veřejných peněz tím více, čím dráže elektřinu vyráběly. Tento přístup mi připadal absurdní a nespravedlivý vůči občanům. Trh by takové řešení striktně odmítl.

V té době jsem si uvědomil, že očekávat od politiků dobrá řešení není možné, a že je třeba politiky vytlačit z rozhodování o opatřeních na ochranu klimatu. Ochrana klimatu by se měla stát organickou součástí našich životů a měla by probíhat nezávisle na momentální politické vůli.

V roce 2007 jsme s manželkou zveřejnili hlavní myšlenky konceptu v časopise Vesmír a očekávali jsme pozitivní odezvu. Bohužel se tak nestalo.

Co je na konceptu tak převratného

Navrhovaný koncept důsledně převádí jakékoli emise fosilního uhlíku na peníze, které se bezprostředně projeví v peněžence každého z nás. Klima pak chráníme všichni tím, že se dál chováme přirozeně tržně, tedy nakupujeme to, co je pro nás nejvýhodnější. Takto je kolektivní zájem o ochranu planety, který stále málokdo staví na první místo, převeden na individuální zájem, který mívá mnohem vyšší prioritu. To je ona úžasná vlastnost konceptu, která by s ochranou globálního klimatu mohla opravdu pohnout.

Je si třeba uvědomit, že dosavadní politika ochrany klimatu také využívá finanční motivaci. Ta je základem dotací, zdanění i systému emisních povolenek. Jenže tato stávající politická strategie je extrémně nákladná při nízké efektivitě a byrokraticky náročná. Je prokázaně děravá, nesystematická, náchylná ke klientelismu. Navíc deformuje trh a je vnímána jako nespravedlivá.

Bohužel z řady důvodů tato politika vlivným proudům vyhovuje, existuje snaha ji stále intenzivněji prosazovat a zakotvovat ji i právně. Nemá však reálnou šanci překonat nastavenou laťku ochrany klimatu. Je pouze otázkou času než obrovské finanční prostředky, které byly neefektivně utraceny, vyvolají rozhořčení mezi voliči. Ti to minimálně jasně vyjádří ve volbách a tím otevřou cestu pro změnu. Otázkou však zůstává, jaká změna to bude.

