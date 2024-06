Jiří Svoboda: Quo vadis, elektroenergetiko?

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Nedávno mne dosti nadzvedl článek pana Skoblíka o komunitní energetice . Jistě, elektroenergetiku je třeba dekarbonizovat a obnovitelné zdroje v tom budou (ať se nám to líbí nebo ne) mít důležitou, stále rostoucí roli. Pak ale budou exponenciálně růst potíže/náklady se stabilizací sítě a zajištěním energetické bezpečnosti. Jestli ale někdo doufá, že komunitní energetika v tomto nějak pomůže, myslím si, že je na velkém omylu.Pokud budeme do sítě zařazovat stále více nespolehlivých obnovitelných zdrojů, bude to vyvolávat stále větší tlak nejen na výrobu elektřiny v záložních zdrojích, když je jí nedostatek, a ukládání elektřiny, pokud je jí přebytek, ale i na přijatelnou regulaci spotřeby. Večer naplněná pračka či myčka může splnit svůj úkol kdykoliv během následujících 12 hodin, mraznička vydrží klidně i 24 hodin namražená, elektromobil může být v mnoha případech taky nabíjen v době přebytku elektřiny a fungovat jako zdroj v době nedostatku.

Pokud bude dosti pasivních domů s velkou tepelnou setrvačností vytápěných tepelnými čerpadly, jejich spotřeba elektřiny v zimě bude velmi malá, a i to málo bude možné pokrýt v jakoukoli denní dobu, kdy bude elektřina nejlevnější.

Již dnes je třeba startovat účinné motivační nástroje k opatřením, které budou pomáhat sladit výrobu a spotřebu elektřiny. Spoléhat se na zázrak typu deus ex machina, či že stát přijde s nějakým účinným řešením, se nám v budoucnu může pořádně vymstít a prodražit.

Komunitní energetika má fungovat způsobem, že přebytky v mé fotovoltaické elektrárny nakoupí jiný konkrétní subjekt připojený někde k síti. To ale vlastní distribuci elektřiny nijak neovlivní (ta si poteče svými cestami podle spádu napětí), je to pouze jakási účetní, asi dosti složitá, operace.

Chápu, že majitelé obnovitelných zdrojů energie (OZE) chtějí na společnosti co největší podporu (můžeme diskutovat, kde jsou rozumné meze) a toto účtování jim přilepší. Ke stabilizaci sítě a celého systému elektroenergetiky to ale příliš nemotivuje.

Již řadu let se skloňuje pojem inteligentních/chytrých sítí, jejichž základem je digitální elektroměr účtující spotřebu a výrobu elektřiny podle aktuálních (spotových) cen. Chceme-li tedy lidi a firmy motivovat, aby se aktivně podíleli na stabilizaci přenosové sítě a přispěli, aby byla elektřina z bezemisních zdrojů pro nás všechny levnější, je třeba co nejrychleji osázet drtivou většinu odběrných míst těmito chytrými elektroměry a účtovat elektřinu podle spotových cen.

Distribuční poplatky bychom platili jen za odebranou elektřinu a nikoliv dodanou elektřinu do sítě. Takový systém by již sám obratem motivoval k nákupu chytrých spotřebičů a všelijakých krabiček, které samy najdou vhodnou dobu, kdy je nejekonomičtější spotřebiče zapnout nebo začít dodávat elektřinu do sítě.

Chápu, že tímto by přišli výrobci elektřiny z OZE o značný profit, protože současný systém nezohledňuje, že jejich elektřina je vzhledem k nutnosti stabilizovat síť mnohem méně hodnotná než ta ze spolehlivých či operativních zdrojů.

Zde by se ale stát měl postavit na jasné stanovisko: buď neustále umetat cestu OZE a problémy řešit, až když přerostou do neakceptovatelné míry, nebo těmto problémům včas předcházet, kdy mnohem menší celkové náklady zaplatí celá společnost včetně majitelů OZE.

Stále častěji se setkáváme s tím, že přijímané zákony spíše nahrávají vlivným lobbistickým skupinám, než aby účinně řešily vážné problémy. Mnohdy se k zákonodárcům nedostanou informace z obou stran a oni jen „odkývou“, co jim bylo od vlivných skupin předloženo.

Názory občanů jsou velmi účinně odfiltrovány a zákonodárci se spoléhají na názory svých „expertů“. Zákon o komunitní energetice lze považovat za jeden z příkladů.

Mám obavu, že z „komunitních“ smluv bude velmi těžké vycouvávat a stane se to další dlouhodobou zátěží naší elektroenergetiky stejně jako nechvalně známý fotovoltaický tunel z let 2009 a 2010.

