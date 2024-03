Václav Skoblík: Komunitní energetika v Česku. Co jsou výzvy a co příležitosti

Honza Honza 15.3.2024 07:42

O tom všem by se mělo mluvit a podrobně to rozebírat. Je to z toho důvodu, že stát v zájmu ochrany přírody na to věnuje z našich daní neuvěřitelné peníze, které by se mohly využít efektivněji jinde.

OZE program je dobrý, ale musí mít smysl, nemůže jít o extrémně předraženou cestu. Naše hospodářství ztratí shopnost konkurence.

Základem je najít úložiště energie: proč u každého města by nemohla být přečerpávací nádrž (2 nádrže- jedna horní, jedna dolní), levné, jen vybagrované, vyložené např jen folií- byl by alespoň větší průsak do spodní vody, akumulaci vody stejně potřebujeme.

