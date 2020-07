Jiří Hlavenka: Ale my víme svoje, nás nějací Němci neoblbnou!

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Lisa S. / Shutterstock Elektrické vedení

Za první polovinu roku vyrobili v Německu výrazně víc energie z obnovitelných zdrojů než z těch ostatních; čistě fosilní (tj. bez jádra) jsou už jen na 30 %. A rok od roku se to posouvá, obnovitelná část koláčku roste, neobnovitelná se zmenšuje. Před šesti lety to byla zhruba čtvrtina, nyní (za první polovinu roku) víc než polovina. A pokračujeme dál.

"A co když nefouká-nesvítí, co potom? Ha!" No, jak vidět, tak to zvládají, o žádném letošním blackoutu v Německu jsem neslyšel. "A nebude jim stačit přenosová soustava!". No, jak vidím z grafu, tak asi stačí; a co nepostačí, tak se dostaví (mimochodem, raději bych se neptal po životnosti NAŠÍ přenosové soustavy, stavěné před padesáti i více lety. Němci do povýšení přenosové soustavy už nyní tvrdě investují, rok co rok). "A mají Severní moře, kde fouká, a my ne!". To jistě nemáme, ale podobně vnitrozemské Rakousko z větru dává přes 11 %, rozsáhlé průmyslové a post-těžební oblasti na severu Čech jsou využitelné jak pro vítr, jak pro Slunce.

"Již nyní je jasné, že Německo nesplní svůj cíl snížení emisí o 40 % v roce 2020," napsal jakýsi František Novák v týdeníku EURO v roce 2017. V roce 2019 toto snížení činilo 35,7 %, a zejména v posledních dvou letech je sestup velmi rychlý... ale František Novák ví svoje už předem! Je to "obrovské selhání", píše. Němci to ZASE nezvládli, v 2020 to nebude 40 %, ale třeba jen 39,63%, packalové jedni.

Kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod. Nevadí mně kritika - energetický přerod je extrémně obtížná věc, je to dlouhá cesta nevyhnutelně dlážděná chybami, je drahá. Vadí mně kverulování, poštívání jiných, sezení na bukem a vyčkávání, jak se věci vyvrbí. Fňukání. "Němci zpackali!" - zpackali nezpackali, co jsme mezitím udělali my?

Nic. Fňukáme: "Nemáme moře! Nemáme Alpy! Nesvítí! Nefouká! Nemůžeme nic dělat! To né já, to epidemiologové!"

Ale můžeme. Můžeme razantně vyspravit energetickou účinnost staveb (fotovoltaika na střechách, tepelné čerpadlo do sklepa, baterie pro výkyvy). Můžeme být průkopníky ve smart gridu, v chytré síti. Můžeme, když máme lithia za bambiliardy, se zaměřit jak vývojářsky, tak technologicky a výrobně na baterie - když je pro nás obtížnější být "fabrikou" na obnovitelnou energii, můžeme být jejím "skladem"; tohle bude mít hodnotu zlata. Jsme dobří v high-techu, a energetická přeměna si vyžádá výzkum a vývoj software a hardware - máme v tomto směru vynikající a stále dostupnou pracovní sílu, tradici, slušnou úroveň vzdělanosti.

Taky děláme. Jsou tu dnes stovky firem a startupů zaměřujících se na proměnu energetiky, na zdravější krajinu; soukromá sféra funguje, pokud jí nikdo neháže klacky pod nohy. (Háže. Zvládají to i s klacky pod nohami, ale jde to hůř). Tady problém není - to, co chybí, je vláda, která disponuje aspoň minimálním množstvím osvícenosti, prozíravosti a politické odvahy. Tu nemáme. Místo toho máme doubleministra Karla "v Oslu mají všichni nabíjecí šňůry pověšené z oken" Havlíčka.

