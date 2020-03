Jiří Janota: Připomínky myslivců byly k ničemu. Vlk bude chráněn všude, v neomezených počtech a bez výjimky

Jan Šimůnek 10.3.2020 07:59

Řešení spočívá v politice:



Vyberte si (v článku vyčtené organizace) jeden politický subjekt (s reálnou nadějí na průnik do parlamentu) a slibte mu podporu s podmínkou následné likvidace AOPK a zrušení všeho, co prosadila do legislativy.



Druhou možnou aktivitou (s tou předchozí se nijak netluče) je organizování masových demonstrací, peticí a tlaku na politiky ve smyslu: "Jestli budete podporovat vlky, nemáte šanci na naše hlasy". Některé strany by se toho mohly bát, protože od odchodu z parlamentu je dělí příliš malá procenta voličské podpory.



Třetí věcí (která by se měla dělat rovněž paralelně) je široká medializace všech útoků na hospodářská zvířata (klidně i detailní fotografie), šířená po sociálních sítích, řetězovými e-maily apod. a zejména spolu s konstatováním, že dříve nebo později takto dopadnou nějaké děti.



Krucinálfagot, jste organizace, tak se jako organizace taky chovejte (= využijte toho, že máte zažité jakési organizační postupy)!

