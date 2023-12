Karel Zvářal: Boudo, budko, zdalipak jsi bezpečná?

Honza Honza 2.12.2023 07:09

skvělý poučný článek, takových více! Myslím, že nejvíce budek si zřizují lidé sami amatérsky (popř. je koupí v supermarketu, na bazaru) u svých RD, kde nejvíce řádí kočka (ev. rovněž podstatně méně kuna). Mělo by se znát, co proti těmto predátorům dělat, mělo by se o tom veřejně psát a postupy vylepšovat. Nebylo by nejvhodnější zavěsit budku na řetízek nebo drát? Co by to udělalo ve větru? Dál si myslím, že důležité je každý rok budku čistit, já to dělám časně zjara nebo na podzim- je to správné?- nepomohla by nějaká dezinfekce? Já bych se bál, že ptáky odradí (bál bych se i vyjetého oleje, ale p. Zvářal píše, že nevadí). Kontrolovat jestli do ní nezatéká apod., aby vydržela.

Odpovědět