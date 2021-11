Karel Zvářal: Nabídněte kosům hnízdní podložku

Břetislav Machaček 8.11.2021 10:48

Na hospodářské budově, garáži i domě mám podobné plošinky už léta. Kosi

je mají v oblibě, ale v posledních létech nemají klid ani tam. Loni je

tři metry od vchodu vyplenily sojky a dva metry od vchodu do garáže

rovněž. Kuny a kočky tak mají sice útrum, ale drzé straky a sojky je

plně nahradily v devastaci vajec i mláďat. Letos se jim dařilo v plotě

z kritizovaných thůjí mého souseda, kde se mláďata naučila být potichu

a rodičové vlétají do plotu pár metrů mimo a až vnitřkem se dostávají

teprve k hnízdům. I tam je sice už sojky vyslídily, ale podařilo se mi

je odradit po domluvě se sousedem zakrytím plotu v místě hnízda sítí.

Kosi se k hnízdu a od něho přemísťovali plotem a sojky zůstaly stát

bezradně nad hnízdem na síti. Dokonce se ji pokusily roztrhat, ale

marně a tak staří vyvedli 5 mláďat. Bohužel kočky ostatních sousedů

jich po vylétnutí polovinu ze sportu zabily a nechaly ležet na zahradě.

Je to smutné, ale stále lepší, než v přírodě, kde už nepřežívá skoro

nic. Všechna mnou sledována hnízda kosů a drozdů byla v lese zničena

dříve, než by stačili mladí vylétnout. To si bohužel pseudoochranáři

neuvědomují, že i to je jednou z příčin enormního úbytku drobného

ptactva.

