Klimatická koalice: Nepodílejte se na greenwashingové konferenci Green Deal Summit

KLIMATICKÁ KOALICE je platformou českých nestátních neziskových organizací, které se zabývají zejména ochranou životního prostředí, rozvojovou spoluprací a humanitární pomocí. Plní členové: Arnika, Automat, Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s., Centrum pro dopravu a energetiku, C2c - Artwall, Děti Země, EDUCON, z. s., Ekologický institut Veronica, Ekumenická akademie, z. s., Extinction Rebellion, Frank Bold, GREENPEACE Česká Republika, Limity jsme my, Mnoho světů v Jilemnici, Nádech z.s., Na mysli, z. ú., Na Zemi, NESEHNUTÍ, Hnutí DUHA, Pěšky městem (Pražské matky), Plant for the Planet, ProVeg International (dříve Česká veganská společnost), Přátelé přírody ČR, Rada pro mezinárodní vztahy, Re-set, Rodiče za klima Liberec, SEVER, Společnost pro trvale udržitelný život, Tereza Přidružení členové: ADRA, o. p. s., Amnesty International, ARPOK, Bezobaláč, z.ú., CARE Česká republika, z. s., CI2, o. p. s., ClimaCare, z.s. - Zalej mě!, Česko proti chudobě, Člověk v tísni, o.p.s., ČSOP JARO Jaroměř, Diakonie ČCE, Doctors for Future - Lékaři za budoucnost ČR, FoRS - České fórum pro rozvojovou spolupráci, Fridays for Future, Glopolis o.p.s., Green Dock, Hnutí Brontosaurus, Chaloupky o.p.s. a lesní mateřská škola, Charita ČR, Klimatická žaloba, Koalice proti palmovému oleji, Nadace Partnerství, Nava Gokula, Česko za klima, Slušná firma, Učitelé za klima, Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov, Zachraň jídlo, Zelený kruh, Žít Laudato Si