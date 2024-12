Copernicus: V roce 2024 byla v Severní i Jižní Americe zaznamenána mimořádná aktivita požárů

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Pravidelné sledování emisí požárů v přírodním prostředí, které v průběhu roku 2024 prováděla služba Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) , poukázalo na významnou aktivitu v několika regionech po celém světě. V Severní a Jižní Americe došlo v průběhu roku k obzvláště intenzivním požárům, které zasáhly zejména mokřady Pantanal, Amazonii, Kanadu a západ USA. Nadprůměrné emise požárů zaznamenala také východní Eurasie, včetně oblasti za polárním kruhem.Na většině amerického kontinentu panovalo velké sucho, což zvyšovalo pravděpodobnost výskytu rozsáhlých požárů. V oblasti Amazonie, kde se sucho vyskytuje od poloviny roku 2023. V Severní tropické oblasti Jižní Ameriky bylo období požárů mezi lednem a dubnem obzvláště intenzivní, přičemž významná aktivita požárů byla hlášena ve Venezuele a severním brazilském státě Roraima. Také Bolívie zaznamenala v prvních měsících roku zvýšené emise požárů, které pokračovaly po většinu zbytku roku.

V oblasti Pantanalu, největší tropické mokřadní oblasti na světě, byla v roce 2024 zaznamenána nebývalá aktivita požárů, která měla pro tento ekosystém vážné následky. Údaje systému CAMS o emisích uhlíku z požárů v přírodním prostředí odrážejí tento neobvyklý nárůst aktivity požárů ve státě Mato Grosso do Sul (kde se nachází většina mokřadů Pantanalu) za období květen-červen, kdy odhadované emise uhlíku z požárů v přírodním prostředí v regionu za období květen-červen činí 3,3 megatuny uhlíku; je to nejvyšší hodnota za 22 let existence souboru údajů o emisích z požárů systému CAMS a téměř trojnásobek předchozí nejvyšší hodnoty emisí za toto období v roce 2009. Pro srovnání, ve stejném období vyprodukovaly lesní požáry v legální Amazonii 7,6 megatun uhlíku.

Celkové odhadované emise z požárů v Mato Grosso do Sul za rok se odhadují na 18,8 megatun uhlíku a jsou nejvyšší v souboru údajů o emisích z požárů CAMS. Celkové roční odhadované emise ve výši 176,6 megatun uhlíku pro legální Amazonii byly nejvyšší od roku 2010.

Navíc v období lesních požárů v Mexiku a Střední Americe, které obvykle probíhá mezi březnem a květnem, byly zaznamenány nadprůměrné emise. Zejména Nikaragua zaznamenala ve stejném období nejvyšší emise uhlíku z lesních požárů v souboru dat CAMS.

Zdroj | CAMS/ECMWF Měsíční globální lokalizace požárů a zářivý výkon požárů od ledna do listopadu 2024 z globálního asimilačního systému požárů CAMS (GFAS) na základě pozorování družice MODIS.

Kromě požárů v Pantanalu pokračovala v Bolívii i Brazílii v průběhu roku značná aktivita požárů. Extrémní to bylo zejména v Bolívii, kde byly roční emise uhlíku z požárů s velkým náskokem nejvyšší v souboru dat CAMS GFAS. V důsledku intenzivní požární činnosti došlo v některých oblastech Bolívie a Brazílie na delší dobu k výraznému zhoršení kvality ovzduší. V některých oblastech překračovaly koncentrace jemných prachových částic PM2.5 po celý srpen, září a říjen směrnice WHO pro kvalitu ovzduší pro denní průměrné koncentrace PM2.5 15 μg/m3.

Mark Parrington, vedoucí vědecký pracovník služby Copernicus Atmosphere Monitoring Service, říká: "Z hlediska globálních emisí požárů v roce 2024 nejvíce vynikly lesní požáry v Severní a Jižní Americe. Rozsah některých požárů dosáhl historických hodnot, zejména v Bolívii, V Pantanalu a v částech Amazonie a Kanady byly přírodní požáry opět extrémní, i když ne v rozsahu roku 2023. Dopady všech těchto požárů měly dopady na kvalitu ovzduší v kontinentálním měřítku s vysokými přízemními koncentracemi pevných částic a dalších znečišťujících látek, které přetrvávaly několik týdnů. V rámci systému CAMS pečlivě sledujeme požáry vegetace po celém světě v průběhu celého roku, abychom lépe pochopili, jak se mohou měnit období požárů a co to znamená pro kvalitu ovzduší a potenciální dopady."

V roce 2024 došlo k výrazné aktivitě požárů také v regionech Severní Ameriky. Po extrémním počtu požárů a odhadovaných emisích v roce 2023 byly rozsáhlé části západní Kanady opět zasaženy významnými požáry. Významné emise z lesních požárů byly v květnu zaznamenány v severovýchodní Britské Kolumbii, kde odhadované emise uhlíku dosáhly v tomto měsíci 13,5 megatun uhlíku pro tuto provincii, což je nejvyšší květnová hodnota v souboru údajů GFAS pro tuto provincii a třikrát vyšší než celková hodnota pro květen 2023. Po zbytek léta pokračovaly lesní požáry s vysokou intenzitou a významnými emisemi v Albertě, Severozápadních teritoriích a Saskatchewanu. Na konci typické požární sezóny zaznamenala Kanada druhé nejvyšší emise uhlíku z lesních požárů v souboru údajů GFAS, výrazně nad průměrem a pouze pod bezprecedentními hodnotami z roku 2023.

V USA zaznamenal nejvyšší emise uhlíku za červenec stát Kalifornie a nejvyšší emise za červen až srpen stát Oregon. Navzdory těmto intenzivním požárům jsou emise uhlíku v USA celkově mírně pod průměrem let 2003-2023. Evropa zažila téměř průměrnou sezónu lesních požárů s některými významnými epizodami, jako byly ty, které se vyskytly v Portugalsku v září a v Severní Makedonii, Řecku a dalších částech východní Evropy a Balkánu během letních měsíců.

V horní části regionu ASEAN si tradičně vysoké emise lesních požárů v posledních dvou desetiletích ve většině zemí udržely klesající tendenci. V sezóně 2024 (leden až březen) byly emise obecně podprůměrné, s některými výjimkami ke konci sezóny, zejména v Myanmaru a Laosu. A konečně, s postupujícím létem na jižní polokouli CAMS pozorně sleduje požáry křovin v Austrálii.

Přečtěte si také | Globální emise CO2 z lesních požárů vzrostly o 60 %

Více informací o požárech v roce 2024 najdete v tomto článku.

Přístup na stránku globálního monitorování požárů CAMS.

Další informace o monitorování požárů najdete v odpovědích na otázky a odpovědi systému CAMS Wildfire Q&As.

reklama