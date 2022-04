Lukáš Otys: Biometan energetickou nestabilitu nevyřeší, ale bude jedním ze základních kamenů

Břetislav Machaček 17.4.2022 10:58 Reaguje na Emil Novák

Přesně tak, ale oni vykazují pouze produkci a nikoliv už

spotřebu energií k obsluze bioplynky. Nad efektivitou

bioplynek zemědělců nepochybuji, pokud ji kombinují i s

kogenerační jednotkou, ale pouze kritizuji to huntování

půdy. Navíc po zdražení umělých hnojiv i ta efektivita

pěstování biopaliv bude v plusu pouze zdražením energie

na výstupu z bioplynky. Tudíž se bude jednat pouze o

srovnání cen ostatních paliv, čehož ale využijí všichni

dodavatelé energií. Vidím to dnes i na palivovém dříví,

kde nárůst ceny není pouze započítáním zvýšených nákladů

na těžbu, zpracování a dopravu. Je to prachsprosté využití

situace, jak se napakovat. On ten vlastní les bude terno

asi i do budoucna a zbytek se bude spoléhat na zázraky. Je

to tak se vším, neboť i cena loňské krmné pšenice skočila

v okolí ze 700 Kč na 1000-1200 za cent. Trh není charita a

každý se snaží bez regulací urvat maximum, dokud je zájem.

Koupit nyní a nebo koupit až po žních? Toť otázka pro toho,

kdo má zásoby. Kdo nakupuje průběžně, tak musí nakoupit

za spekulativní cenu a to je stejné i u plynu, pokud není

nasmlouván za pevnou cenu třeba na rok dopředu. Kšefty přes burzu se zvrhly ve spekulace a vláda pouze přihlíží a nic nedělá. Jsem pro volný trh, ale nesmí to být trh monopolní

a spekulativní. Hra na trh s kartelovými dohodami bez

jejich postihování bude začátkem konce konkurenceschopnosti ekonomiky EU a nevidí to pouze hlupáci oblbováni politiky nabízejícími zástupné důvody zvyšování cen.

