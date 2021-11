Magdaléna Chytrá: Vyjádření Botanické zahrady ke kácení jerlínu

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Vyjádření Botanické zahrady PřF MU k tiskové zprávě Dětí Země ke kácení brněnského jerlínu Jerlín je na velmi exponovaném místě, jeho větve zasahují nejen nad chodník a vozovku, ale i nad trolejové vedení. V roce 2016 jsme ho nechali odborně prořezat, nicméně nový obrost vyrostl pouze na koncích větví v chomáčích. V asi čtyřmetrové výšce je na kmeni velká řezná rána po již v minulosti zlomené větvi, protože už je v ní otvor, zatéká do kmene. Jaký je tedy stav kmene lze jen těžko posoudit, měli jsme zde několik odborníků a jejich názory jsou různé. Víme, že ve stromě je přítomna houba. Bezpečnost lidí a zamezení škodám na veřejném majetku musí být pro nás prioritou. Kdyby strom podobného typu stál ve volné krajině nebo uprostřed velkého parku, asi by bylo možné k němu přistupovat zcela jinak.

Stav chodníku, zasakovacího rigolu a plotu kolem jerlínu i po celé délce zahrady při ulici Veveří je ve špatném až dezolátním stavu. Za bouřek teče voda s blátem na chodník, kořeny stromu zvedly dlažbu i asfalt, poničili podezdívku plotu a vyklonily plot do ulice. Veškeré tyto technické věci se musí zrekonstruovat a náklady budou obrovské. My jako instituce placená z veřejných peněz musíme hospodařit účelně a zodpovědně s výhledem do budoucna a dobře porovnávat všechny náklady.

Naše žádost o pokácení tedy měla celou věc rozhodnout. Podali jsme ji s velkým předstihem s tím, že případné kácení by proběhlo nejdříve v lednu 2022 a jako náhradní výsadba byly určeny dva duby v blízkosti stávajícího jerlínu, ale výše v terénu, aby se situace s veřejnou komunikací v budoucnu neopakovala. Duby byly zvoleny po dohodě s úřadem jako vhodná dřevina pro měnící se klima.

Již v minulosti jsme řešili obdobný případ, kdy po vydání rozhodnutí bylo toto zpochybněno, proces se zastavil a byl zkoumám ČIŽP. Takže raději vše řešíme hodně dlouho dopředu, aby opravdu vše bylo vyřešeno spravedlivě a poctivě. Rozhodně nám nikdy nejde o svévolné a bezdůvodné kácení. Procesy nejsou legislativně dobře nastaveny, protože žádosti o pokácení nejsou zveřejňovány dopředu, dozví se o nich jen spolky přihlášené rok dopředu k účasti v řízeních. Pokud se až po rozhodnutí úřadu o pokácení někdo dozví a nesouhlasí s ním, podá podnět k ČIŽP, která to začne prošetřovat a proces zastaví, jako v našem případě. Když chce tedy někdo opravdu kácet, počká si se žádostí na zimu a pokácí druhý den poté, co rozhodnutí nabude právní moci. Ti, kdo nesouhlasí ani ČIŽP už nestihne nic udělat. Tohle nikdy nebyla a ani nebude naše cesta.

Botanická zahrada je na svém místě 100 let, za tu dobu jsme vysázeli, vypěstovali a zase pokáceli stovky dřevin a bude tomu tak snad i v budoucnu. Před sto lety jsme byli okrajovou částí Brna, dnes jsme v centru. Ze všech stran našeho areálu je veřejná doprava a trolejové vedení, vedra v letech 2016-2019 dala všem dřevinám velice zabrat a jejich zdravotní stav se velmi zhoršil. Máme zde choroby a škůdce, kteří se nikdy dříve nevyskytovali. Můžeme si dovolit sázet malé prostokořenné sazenice, ze kterých mají šanci vyrůst dlouhověké dřeviny, dobře ukotvené v půdě, s hlubokými kořeny, které dosáhnou na vodu, protože se o ně v prvních letech intenzivně staráme a nikdo nám je nepoškodí.

Pracuji v botanické zahradě od roku 1989, všechny dřeviny tady osobně znám a mám je za své. Nikdo mě nemůže podezírat, že bych chtěla něco bez rozmyslu vykácet nebo poškodit. Bydlím vedle zahrady, je to nejen moje práce, ale i můj domov. Záleží mi na tom, aby botanická zahrada a univerzita byla příkladem jiným institucím a byla bych velmi nerada, kdyby naše situace byla mediálně zneužita a na univerzitu padla, byť neoprávněná, kritika a hanba. Děkuji za pochopení.

