Martin Sedlák: Průlomové rozšíření Nové zelené úsporám

Richard Vacek 17.4.2023 19:16 Reaguje na Slavomil Vinkler

To je pravda. Tímto přístupem se vládě podaří zajistit, že budeme mít vlastní slepičky, řádek brambor, plést si svetr a kopat zemljanku.

I když se už nějaké to století ví, že se při tom dosahuje nízké produktivity práce se všemi důsledky, které to má (všestranný úpadek společnosti).

