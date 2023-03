Martin Sedlák: Nový ministr životního prostředí a skvělá zpráva pro českou moderní energetiku

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

První projev nového ministra životního prostředí Petra Hladíka po uvedení do čela resortu předznamenává výraznou vzpruhu pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie v Česku, zvýšení energetické bezpečnosti a soběstačnosti a urychlení dekarbonizace české ekonomiky. Hladík označil ministerstvo životního prostředí za klíčový resort pro dekarbonizaci Česka a rozvoj moderní energetiky. Při uvedení Petra Hladíka do funkce podpořil rozvoj solární energetiky také předseda vlády: stát podle premiéra Petra Fialy (ODS) podpoří v průběhu příštích dvou let výstavbu 200 tisíc fotovoltaických elektráren.Pro srovnání, v loňském roce stát podpořil přes 50 tisíc nových fotovoltaických elektráren a v letošním roce očekává až 100 tisíc nových zájemců o instalace malých fotovoltaik na domech. Vládní koalice upravila také své programové prohlášení do podoby, která slibuje ještě vyšší akceleraci výstavby obnovitelných zdrojů v Česku.

Věřím, že dlouho očekávané jmenování Petra Hladíka ministrem životního prostředí představuje potřebný impuls pro rozvoj české moderní energetiky. Je nepochybně pozitivní, že Hladík rozvine plány Mariana Jurečky na podporu 100 tisíc nových fotovoltaik jen v letošním roce do rovnou dvojnásobného počtu do roku 2025. Solární energie představuje dostupný a osvědčený zdroj levné, čisté elektřiny takřka pro každého a její urychlený rozvoj pomůže Česku naplnit svůj potenciál v moderní energetice.

Svaz moderní energetiky vítá také doplnění programového prohlášení vlády v minulém týdnu, ve kterém se koalice zavázala k úpravě národní energetické legislativy směrem k lepšímu zajištění dostupnosti a bezpečnosti dodávek energií. Vláda chce například pracovat na zjednodušení instalací všech typů obnovitelných zdrojů a nastavení podmínek pro zavedení nových prvků, které pomohou k lepší integraci zelené energetiky (agregace, flexibilita, akumulace). Pozitivní je také rozšíření programového prohlášení o podporu komunitní energetiky, která představuje jeden z klíčových prvků pro zajištění levnějších a stabilnějších energií pro české domácnosti i firmy.

Výslovná podpora komunitní energetiky a urychlení výstavby obnovitelných zdrojů bez ohledu na jejich typ představuje velmi pozitivní signál pro investory do nových zdrojů. Jednoznačné stanovisko vlády je třeba překlopit do konkrétních změn zákonů, nových metodik, které pak reálně povedenou k rychlejší výstavbě obnovitelných zdrojů a pro Česko zajištění stabilní a bezpečné energetiky.

reklama