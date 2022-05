Michal Berg: Kauza Bečva ukazuje, jak české úřady v ochraně přírody selhávají. A ochota k nápravě není

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Vsetínský soud odmítl začít projednávat kazu Bečva a vrátil ji státnímu zástupci k dopracování . Podle předsedy soudu je i po 20 měsících vyšetřování nedostatečné a nelze podle něj podat obžalobu. Je to výsledek tristní práce na všech úrovních ochrany přírody.

Soud svým odmítnutím udělil nepěkné vysvědčení vsetínským vyšetřovatelům. Kauza Bečva ukazuje, jak otřesnou práci odvádí všechny možné instituce.

Nejprve přišlo pochybení úřadů a inspekce životního prostředí, které nezajistily potřebné vzorky přímo v den havárie. Pak přišla naprosto výsměšná práce soudního znalce. A do třetice předvedli špatnou práci vyšetřovatelé, kterým jejich výsledky soud doslova hodil na hlavu.

Jedno pochybení by se dalo možná pochopit. Kauza ale ukazuje, že naše úřady pracují systémově špatně. Přesto zatím nevidíme kroky, které by to mohly napravit.

Senátorka Jitka Seitlová navrhla na základě činnost své komise změny v zákoně o integrovaném záchranném systému. Ty měly zajistit, že v případě podobných havárií budou občané co nejdříve informování. Člověk by řekl, že to je naprosto samozřejmá věc. Ne tak většina senátorů, složená z ODS, části STAN, ANO a ČSSD. Kvůli nim byl užitečný návrh zamítnut. O důvodech můžeme jen spekulovat - že by předvolební zájem o Bečvu ze všech stran nebyl míněný tak vážně?

Petici “Spravedlnost pro Bečvu”, která žádá nejen nestranné vyšetření kauzy, ale hlavně zavedení trvalých opatření, která by měla naše řeky chránit, včetně stálého monitoringu kvality vody nebo mnohem vyšších trestů za znečištění, podepsalo přes 6 tisíc lidí. Další stovky lidí se zapojují do aktivit na ochranu Bečvy v terénu. Například v rámci akce Ukliďme Česko se do úklidů břehů Bečvy, který organizovala Andrea Chrobáková ze ZŠ Trávníky Vsetín, zapojily školy ze všech obcí od pramene Bečvy ve Velkých Karlovicích.

Od úřadů ale bohužel podobně odpovědný přístup vidět není.

reklama