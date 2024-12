Michal Dyttert: Zálohování PETek? Odpovědná vláda to nemůže dělat jinak

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Paní Kubesa publikovala v říjnu v Ekolistu svůj odmítavý postoj k zálohování ( Lucie Kubesa: Čí zájmy hájí ministr životního prostředí Petr Hladík? – Ekolist.cz). Ve svém textu se opírá zejména o postoje několika politiků, kteří zálohování PET lahví a plechovek odmítají. Obviňuje také „svou“ vládu, že přijímá opatření namířená proti lidem. Jsou to silná slova, a pokusím se vysvětlit, že je to ve skutečnosti úplně naopak. Tento systém pomůže úplně všem.Pojďme postupně.

Česká společnost nebo stát – získá zálohováním spoustu benefitů. 1. ulice, města, louky a lesy budou mnohem čistější – zmizí z nich kolem 80-90% dosuď pohozených plastových láhví a plechovek. 2. státní rozpočet ušetří 500 milionů ročně za poplatky za nerecyklovaný plast do EU rozpočtu. 3. republika splní cíle pro sběr a třídění PETek a plechovek – což bez zálohování není možné. 4. ušetří se hodně energie, kterou nebude potřeba vynaložit na výrobu virgin materiálu a tím nebude potřeba nakupovat tolik nerostných surovin z geopoliticky citlivých zemí.

Obce – 1. budou čistější – zmizí jim velká a značně viditelná část volně pohozeného odpadu. 2. Budou mít v prvním roce kolem 400 milionů příjmů navíc ze zálohového systému a později kolem 150 milionů ročně. 3. uvolní se jim místo ve žlutých popelnicích, co umožní lepší sběr a třídění jiných plastů – což přispěje k lepším výsledkům těchto materiálů i plastu jako kategorie celkově. 4. Za miliony navíc od zálohového systému si budou moci nainstalovat inteligentní systémy pro sběr odpadů – které jim sníží počet nevytížených odpadářských jízd a umožní jim líp kalibrovat počty a objemy nádob na odpad (všechen, ne jenom plastový).

Občané – 1. získají velice viditelný způsob, jak můžou přímo svojí vlastní aktivitou podpořit zlepšení životního prostředí přes omezení odpadů v ulicích, pomůžou o 80-90% sníží emise CO2 nápojového průmyslu a ušetřit 80% energií nutných pro produkci obalů na nápoje.

Průmysl – 1. bude mít mnohem víc kvalitního a čistějšího potravinářského PETu k dispozici. 2. středně velké a malé nápojářské české společnosti budou mít jistotu, že budou schopny naplnit cíle na 25% a později 30 a 65% podíl recyklovaného PETu ve svých produktech. 3. recyklační firmy získají jistotu dostupnosti materiálu a budou moct budovat nové kapacity v Česku.

Odpadářské společnosti – 1. přijdou o příjmy z prodeje PETu, který dnes téměř zadarmo berou ze žlutých popelnic (tohle je jediná operace v celém systému, kde dojde k nějaké ekonomické ztrátě a odsuď vychází všechny útoky na zálohování). 2. získají výnosy z lepšího třídění a prodeje měkkých plastů a dalších obalů, kterými se dnes nezaobírají. 3. zlepší vytřídění jiných než nápojářských plastů.

To všechno jsou fakta. Fakta o kterých mluví množství zpráv ze zemí, které už zálohování zavedly. Tam taky všechny ty vlády různého zabarvení, které je podporovali, šli proti svým voličům? To asi nebude pravda, že tam všude jsou samí hlupáci, že jo?

O zálohování se intenzivně mluví od roku 2021, kdy iniciativa pěti nápojových společností zformulovala výzvu politickému prostředí – aby konečně začalo řešit problém slabého sběru a recyklace nápojového PETu a plechovek. Udělala to proto, že stávající systém dosáhl svých limitů a už nedokáže situaci zlepšit. Snižování emisí CO2 a úspora energií jsou přitom společným cílem vlád a průmyslu. Bez legislativně závazného systému by nebylo možné splnit vysoko nastavené cíle EU, které však neexistují jenom pro sebe – cirkulární ekonomika evidentně snižuje náklady a šetří vzácné zdroje – to doufám nezpochybňuje ani paní Kubesa a odpadářské firmy.

Dnes se v České republice recykluje kolem 35 % PETek. To je v roce 2025 absurdně malé číslo. Navíc – samotná recyklace z velké části probíhá v zahraničí, takže naše ekonomika tento cenný materiál dodává jiným zemím a ekonomicky se tak ochuzuje. Když bude zavedený systém zálohování, vznikne prostor pro rozvoj recyklačních kapacit v ČR a systém zajistí zrecyklování 80 % PETek (zbývající množství je to, co se nevysbírá a odpad u třídění). To je rozdíl přibližně 25.000 tun nápojářského PETu ročně, který dnes z českého trhu mizí. Paní Kubeso – každý rok prostě stávající český systém nevyužije nebo zničí materiál, který by po jeho slisování do velkých balení vyplnil plně naložených 2300 kamionů!!!. Je šílené, že části politiků nepřekáží, jaké obrovské množství kvalitního plastu prostě jede do spaloven a na skládky a některé političky dokonce píšou články, že tohle plýtvání chtějí udržovat dál. Nebo tomu dokonce sofistikovaně říkají: „moje vláda jde proti lidem“. V realitě to ale znamená, že drahým plastem určeným pro potravinářské účely (food grade) chce paní Kubesa dále krmit spalovny anebo ho posílat na skládky. To je politika pro lidi, kterou by měla ODS dělat dál? To je správný přístup k ochraně životního prostředí a cenných ekonomických zdrojů? Jsem moc rád, že premiér Fiala i všichni další ministři za ODS vidí situaci jinak, než paní Kubesa.

Slovensko zavedlo zálohy v lednu 2022 a po 18 měsících, bez jediného eura veřejných dotací mělo sběr přes 92%, který kontinuálně udržuje. Český systém po 30 letech stagnuje na sběru kolem 70-75% PETek. Před 10 leti to byl supr výsledek. Ale v roce 2024 je to už málo. A to i v situaci, že žlutá popelnice kouká za každým rohem a v průměru to má občan k ní 90 metrů. Paní Kubeso v této situaci obviňuje ministerstvo životního prostředí z podlehnutí lobbyingu, protože chce zavést zálohování, které všechny problémy řeší. Já říkám, že konečně ministerstvo dostálo svému názvu a chrání ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a ne zájmy odpadářské loby. A ochrana životního prostředí má patřit komu? Zdravotnictví nebo kultuře? Kdo jiný než ministr Hladík a jeho rezort to má řešit? Po náročných analýzách a dvou letech diskuzí ministerstvo jasně řeklo, že tento systém bude přínosem pro všechny. Do detailů to odůvodňuje v RIA – doporučuju k přečtení. Je to 150 stran validních informací. Mnohem lepší časová investice, než 5 měsíců sebevzdělávání pod taktovkou odpadářské loby.

Komplexní systém, po kterém volá paní Kubesa tu máme. Budoval se 25 let. Akorát, že nové evropské regulace jdou dnes jiným směrem a proto je potřeba stávající systém měnit. Je to mimochodem taky společná práce, protože když se z existujícího systému vyndají PETky a plechovky, které v novém systému bez problémů splní své cíle, pomůžou tak České republice bez jakýchkoliv veřejných zdrojů splnit část cílů. Odpadáři, obce a EKOKOM se tak můžou soustředit na ty cíle ostatní. Win-win situace pro všechny. Když to umí v Estonsku, Maďarsku, Rakousku, Dánsku na Slovensku, Irsku, Norsku nebo Rumunsku – určitě to zvládneme i v České republice.

Ochrana životního prostředí je důležitá společenská hodnota. Slušná a odpovědná vláda ji přirozeně prosazuje. A že pod tím bude podepsaný premiér Fiala a šéf senátu Vystrčil jim bude sloužit ke cti. Za to si kritiku a ještě od členky své strany skutečně nezaslouží.

