Mikuláš Peksa a Zuzana Klusová: Spravedlivá transformace je yetti. Jenže ji nutně potřebujeme

Tři české regiony získaly poprvé významnou finanční injekci na to, aby ekonomicky a sociálně zvládly útlum těžby uhlí. Víc než 41 miliard se má utratit do roku 2027. Zkušenosti od našich sousedů ale ukazují, že bude nejspíš potřeba víc času, už jenom kvůli tomu, že se do aktivní proměny regionu musí zapojit i sami místní. Největším úkolem státu je ohlídat, aby peníze nešly na nesmysly.V Česku se přestane pálit uhlí pro výrobu elektřiny a tepla nejpozději do roku 2033 ( vládní odhad ), možná i o pár let dřív (odhady samotných energetických firem, například zde zde ). V samotné energetice se to dá řešit různými způsoby, zapojením nových čistých zdrojů nebo třeba dovozem (elektřinu dlouhodobě importuje třeba Itálie nebo Velká Británie ). Útlum těžby a navázaných provozů bude mít ale i širší ekonomické a sociální dopady. Právě na jejich řešení dostaly uhelné regiony z evropských zdrojů přes 41 miliard korun, které postupně začínají využívat.

Nejdřív si pojďme říct základní čísla. Největší roli hraje těžba uhlí v Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji. Kromě energetické a průmyslové infrastruktury se tam uhlí i těží, především v sokolovské a mostecké pánvi a v ostravsko-karvinském regionu. Na těžbu uhlí je u nás navázaných asi 28 tisíc pracovních míst (data jsou z roku 2015, dnes už to asi bude trochu méně), nepřekvapivě se nacházejí právě v těch zmíněných regionech.

Uhelné kraje mají zároveň už teď hromadu svých vlastních problémů. Evergreenem je vyšší nezaměstnanost nebo vysoký podíl exekucí, na Ústecku a Karlovarsku jsou zřejmě nejhorší školy a nejnižší HDP na obyvatele v celé republice. Analytici se neshodnou, jestli za to může víc „sudetská“ minulost, nedostupná a neexistující infrastruktura nebo právě uhelný charakter místní ekonomiky. Osobně ale souhlasím se sociologem Danielem Prokopem, který říká, že bychom se neměli vymlouvat na osmdesát let staré události a místo toho dělat rozumnou politiku rozvoje regionů (ostatně situace se v těchto strukturálně znevýhodněných regionech ještě nedávno spíš dál zhoršovala, to už se opravdu na sudetské vysídlování nedá svádět).

Budoucnost za nás nikdo nevymyslí, inspirace ale jsou

K tomu by tedy mělo přispět oněch zmíněných 41 miliard korun, do jejichž rozdělení promlouvala současná i minulá vláda, stejně jako samotné znevýhodněné kraje. Je to první skutečně velká finanční injekce určená na něco, čemu se v evropském kontextu říká „spravedlivá transformace“. Problém je, že význam tohohle pojmu se nedá nadiktovat shora. V Česku tomu musíme konkrétní obsah dát sami, můžeme se ale u toho inspirovat v regionech, které si podobnou zkušenost udělaly v ne tak dávné době.

V osmdesátých letech klesala v důsledku ropného šoku poptávka po uhlí a v regionech s vysokým podílem těžby rostla nezaměstnanost. Dotklo se to třeba německého Porůří a Sárska, do té doby výrazně spojených s těžbou a využitím uhlí. Spolková vláda, stejně jako vlády jednotlivých spolkových zemí, prakticky dvacet let investovaly do transformační politiky, jejíž výsledkem byl třeba přesun pracovních míst z výroby do sektoru služeb, rozvoj malého a středního podnikání nebo lepší mobilita lidí díky snazší dopravní dostupnosti. Díky tomu postupně bývalé uhelné regiony změnily svou image a začaly se stávat atraktivní pro firmy i domácnosti.

Známý je i příklad finského Tampere, kde pro změnu sehrálo roli aktivní vedení města. Oproti Německu tu víc vsadili na digitalizaci a spolupráci s velkými technologickými firmami. Bavíme se sice o řádově menší lokalitě, ale proč by si z toho nemohla vzít příklad třeba Ostrava nebo Ústí nad Labem? A podobných transformačních příběhů ve větších či menších regionech jsou zmapované desítky. Opravdu nás nečeká nic, co by už nezvládli jiní před námi.

Neplatit potěmkinády, radši si říct o víc času

Výše citované studie, které se věnují transformačním zkušenostem v Evropě, obvykle vyzdvihují to, že je vždycky nutné hledat řešení na míru dané lokalitě, že se úspěšná transformace nedá nadiktovat shora a naopak je nutné co nejvíc zapojovat obce, krajské agentury, domácnosti i podniky přímo z daného regionu. Někde hrála větší roli kompetentní samospráva, jinde byly tahounem různé smíšené iniciativy. Nikde jsem ale nenašel příběh, ve kterém by ekonomickou a sociální proměnu v souvislosti s útlumem uhlí zařídil centrálně stát (nebo dokonce Evropská unie). To je první poučení, bez dialogu s lidmi z regionu to nepůjde.

Co stát obvykle zařizuje, to jsou finance. A to je kámen úrazu, protože by tím pádem měl ohlídat, aby se z transformace nestala černá díra na peníze. Zmíněná zkušenost z Porůří a Sárska s odstupem let ukázala, že kdyby se tam nedotovaly ztrátové uhelné doly a související provozy v osmdesátých letech, vyšla by celá transformace regionů zřejmě o dost levněji. Něco podobného ostatně říká i tenhle aktuální report: když začneme změny řešit doopravdy a včas, ušetří to peníze v porovnání s potěmkinádami a la chytrá horákyně.

Takže druhé ponaučení může být třeba v tom, že máme rychle opustit představu, že „je hlavně potřeba dočerpat evropské dotace“. Ne, když nasměrujeme evropské peníze do nesmyslných projektů, budou nám pak chybět na skutečně potřebné aktivity a špatně investované peníze můžou i vysloveně škodit. Otevřeně říkám, že kontrola smysluplného vynakládání evropských dotací je systémový problém (zdaleka ne jenom v Česku), na který v Evropském parlamentu opakovaně upozorňuju a snažím se prosadit zlepšení, třeba už jen v tom, abychom měli všechny projekty v jednotné evidenci.

Třetí a závěrečné ponaučení říká, že skutečně spravedlivá transformace se nestane přes noc a potřebuje čas. V tom vnímám největší limit stávající evropské podpory, která předpokládá, že budeme mít kolem roku 2027 hotovo. Když se ale podíváme k sousedům, vidíme, že úspěšné příklady „rebrandovaných“ regionů jsou spíš výsledkem desítek let soustavné občanské, politické a podnikatelské práce. Na evropské úrovni se brzo budeme bavit o perspektivě klimatických cílů do roku 2040 a já nevidím jediný důvod, proč bychom ke stejnému horizontu neměli vztahovat i podporu transformujících se regionů. Snížilo by to tlak na „rychlé dočerpání“ fondů, které pak zvyšuje riziko, že se peníze přesunou na účet firem s nejšikovnějšími dotačními poradci – a pak už je v regionu nikdy nikdo neuvidí.

