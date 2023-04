Mikuláš Peksa: Evropa dává naději na konec odlesňování

Jaroslav Řezáč 27.4.2023 06:48

dětské otroctví je sice nedobré, ale zároveň v Evropských podmínkách si děti uvědomily, co je to vydělat peníze. Dneska chodí k rodičům jak k bankomatu a hodnotu peněz neznají. Když se udělá z něčeho tak hloupého, jako je telefon s internetem módní klobouk už od 1. třídy, nedivme se, že v dnešní době se kvůli tomu rodiče zadlužují, aby jejich dítě nebylo terčem šikany a sociálního vyloučení už od prvních tříd.



Hledat definici odlesňování nedává smysl, protože může být prováděno různým způsobem, který je šetrnější.

Nedělejme dśi iluze, že to co funguje v Evropských hospodářských lesech Evropy, bude fungovat i v Amazonii.



V produkčních plantážích problém není, je to spíše v nedostatku enviromentálního chápání na místě, kdy lidi a komunity v oblasti jsou tak chudí, že prodávají vlastní majetky, třeba jen proto, aby mohli dětem zajistit o trochu lepší školu.

https://zivotpostaru.cz/



co jih?

jih by měl konečně něco začít dělat, hlavně ten Evropský, co si vykáceli už za starého Říma, to už nevysadili. Zavlažovat stromy pomocí vaku postupně můžou vysázet les.



A proč to je celé utopie, je proto, že trh je globální a soudruzi z Europarlamentu jsou mimo, že když něco zakážou v Evropě, tak to neznamená, že jiní to budou také akceptovat, tedy vymýšlí blbiny, ve jménu dobra na regionální úrovni v oblasti globálního obchodu, což je zřejmé, že to fungovat nemůže ale co funguje dokonale je Evropská bída, nekonkurenceschopnost, protože Brusel žádnou konkurenceschopnost nepotřebuje ona potřebuje dotační závislost. Tedy státy ekonomicky nemocné, aby oni byli mocní, což mi evokuje ekonomický stav nynějšího Ruska. Takže si nemusíme dělat iluzi, že Brusel je v těchto náhledech něco jiného než Kreml. Jen ovládat a uzurpovat moc národním státům.













Odpovědět