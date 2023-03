Mikuláš Peksa: Oteplují solární panely Zemi? Budete se divit, jak to doopravdy je

Pavel Hanzl 10.3.2023 08:20

tak jsme se nedozvěděli vůbec nic. jen to, že je to složitý.

Když vezmu selský rozum, tak střecha bez panelů se rozpálí, s panely jde 20% energie do drátů, tak by logicky měl být chladnější. Ale ve výsledku je to úplně fuk.

Odpovědět