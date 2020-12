Milan Smrž: Mlhavé výhledy jaderné snahy

Emil Novák 18.12.2020 08:16

Autor napíše, že "těžko přesně odhadnout, co se ve dlouhém období šestnácti let stane.", ale zároveň tvrdí, že "lze za 30 let počítat s poklesem investičních nákladů (CAPEX) pod 500 USD/kWh." Drobný detail je, že to ve skutečnosti není údaj v kWh ale v kWe, a že to není v dolarech ale v Eurech. "Electrolysis and methanation costs are estimated to fall by up to 75% under 500 €/kWel until 2050."

Mezinárodní agentura pro atomovou energii, eviduje aktuálně celkem 72 návrhů malých modulárních reaktorů, jen samotný Westinghouse v ní má tři různé, zrovna včera další vývoj jednoho z nich podpořilo i americké ministerstvo energetiky, ale pan Smrž kvůli třem opuštěným projektům šmahem odsoudí všech 72 konceptů.

Dále autor tvrdí, že "obnovitelné zdroje jsou stále levnější, jejich investiční náklady (CAPEX) jsou na úrovní operačních nákladů (OPEX) fosilních a jaderných zdrojů", ale už zapomíná dodat, že takovýchto cen dosahují pouze v ideálních lokalitách s dvoj až trojnásobným koeficientem využití, než mohou dosáhnout v ČR, a jako obvykle počítá pouze tzv. plant-level costs, tj. bez dodatečných nákladů na stabilizaci soustavy dané intermitentní povahou těchto zdrojů, viz např. zmiňované elektrolyzéry, u nichž jsme se dozvěděli jen to, že za 30 let určitě zlevní. Když se totiž tyto náklady započítají, tak vyjde několikanásobně vyšší cena elektřiny, než postavená na rozumné kombinaci jaderných a obnovitelných zdrojů v závislosti na přírodních podmínkách země.

