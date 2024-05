Miroslav Bobek: Třetí návštěva Jane Goodall v Praze

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Oliver Le Que / Zoo Praha Jane Goodall.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Předminulý týden proběhla třetí návštěva světoznámé primatoložky a ochránkyně přírody Jane Goodall v Zoo Praha. Zájem veřejnosti byl ohromný a Jane i ve svých devadesáti letech prokazovala neuvěřitelné charisma, neúnavnost a smysl pro humor. Myslím, že nejsem zdaleka sám, kdo je stále ještě plný dojmů.A snad to platí i naopak. Podle svých vlastních slov zažila Jane v naší zoo tři pro ni nezapomenutelná setkání: s gorilími mláďaty, s mládětem orangutana a s luskouny. Když jsme odcházeli od Šišky a jejích rodičů, Jane zmínila, že takhle luskouny ještě neviděla.

Janina přednáška, na kterou jsme pronajali velkou aulu ČZU (jenže ani ta absolutně nestačila), měla fenomenální úspěch. Udělalo mi radost, když během ní Jane pochválila náš projekt Toulavý autobus a když při odpovědích na dotazy promluvila o zoologických zahradách. V této své odpovědi připomněla, že přednáší v uniformě Zoo Praha, a zakončila ji těmito slovy: „Dobré zoo mají i záchranné chovy, myslí na budoucnost zvířat, udržují některé druhy naživu. A nejen že vzdělávají veřejnost, pokud mají ty správné informace, ale používají i část peněz, které vydělají, na ochranu zvířat v přírodě. Takže zoologické zahrady odvádějí skvělou práci. A vy v Praze máte veliké štěstí, že tu máte jednu z těch dobrých zoo.“

Samozřejmě nemohu nevzpomenout na náš společný taneček na pódiu auly. Ten přišel poté, co jsem se za Zoo Praha přihlásil k tomu, že v České republice pomůžeme jejímu programu Roots and Shoots, který zapojuje veřejnost do ochrany přírody.

Další program s Jane probíhal v naší Rezervaci Dja. Pokřtila i podepisovala český překlad své knihy Pangolina (namísto plánovaných dvaceti minut věnovala podepisování víc než hodinu a půl) a poté došlo na odhalení jména nejmladšího gorilího mláděte.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Petr Hamerník / Petr Hamerník / Zoo Praha Odhalení jména.

Jane při té příležitosti řekla:

„Pro malou gorilí samičku jsem zvolila jméno Gaia, a to ze dvou důvodů. Prvním důvodem je jeho význam, neboť Gaia je řeckou bohyní země, někdy i sama planeta Země. Gorily i my jsme součástí života na této planetě a my musíme udělat všechno proto, aby to tak zůstalo. Druhý důvod je šimpanz jménem Gaia, který žije v Gombe, kde studujeme šimpanze už 63 let. (…) A chtěla bych ještě říci, že jsem opravdu ráda a potěšena, že jsem zpátky v Zoo Praha a že mám možnost si prohlédnout tento nový krásný pavilon pro gorily. Protože, víte, tam venku je obrovská spousta lidí, která říká, že by se tyto gorily měly vrátit zpět do divočiny, ale nechť se zde troufne objevit někdo, kdo mi řekne: ‚Tyto gorily tady nejsou spokojené.' Kdybyste byli tam, kde jsem byla v Africe já, a spatřili byste tu hrůznou podívanou – gorilí hlavu prodávanou na trhu jako bushmeat. Nicméně, tyto gorily jsou v krásné kondici.“

Přečtěte si také | Miroslav Bobek: Čirá hrůza v očích bezbranných zvířat

Janina návštěva pro nás znamenala ohromnou poctu. Současně jsem moc rád, že se jí u nás líbilo. „Byla to nádherná návštěva,“ napsala mi vzápětí po svém odjezdu. „A všechno dopadlo tak skvěle!“

reklama