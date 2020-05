Miroslav Hruška: Je těžké pochopit, kde jsou příčiny katastrofálního nedostatku vody?

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Miroslav Hruška Tisem / archiv autora Na jedné straně se dávají miliardy do záchrany mokřadů a na druhé straně jsou tyto mokřady, kde jsou zásoby vody a žije zde mnoho druhů živočichů, znehodnocovány či zcela ničeny pro to, čemu se dnes říká veřejný zájem.

Pro někoho ano, pro někoho ne. Jde o to pochopit, kde jsou všechny příčiny, které vedou ke katastrofálnímu nedostatku vody, jak povrchové, tak spodní. Není to jen to, že neprší či málo prší. Není to ani jen špatným zacházením se zemědělskou půdou a její ztrátou v řádech milionů čtverečních metrů. Není to ani tím, že nebyl v zimě sníh nebo ho bylo málo. Hlavní příčinou je to, jak se s vodou hospodaří.

Jeden příklad za všechny: Porovnejme spotřebu vody jednoho podniku a jedné obce. Jako příklad poslouží továrna Hyundai a obec Tisem. Na stránkách tisku jsem se dočetl, že tato továrna či lépe řečeno montovna spotřebuje ročně 680 000 m3 vody. Obec Tisem má asi 230 obyvatel a 100 popisných čísel. Za rok 2019 spotřebovala 10 600 m3 spodní vody.

Tak počítejme: 680 000 : 10 600 = 64 150.

Co to znamená. Znamená to tolik, že množství vody, kterou spotřebuje jeden podnik, by vystačilo pro obec velikosti Tismi 64 roků, nebo pro 64 takových obcí na jeden rok. Co my na to?

To ještě není všechno. Jediný prostor, který nepropustí vodu pod zem, je v obci místní komunikace. Nevím, kolik je přesně nepropustných ploch, tedy zastavěných, zabetonovaných, či asfaltových ploch v podniku Hyundai, ale podle jejich údajů má plocha, kterou zabírá, 200 hektarů. To znamená, že obec většinu děšťová vody propustí do země, zatímco na ploše 200 hektarů je to daleko méně a většina ji odejde do kanalizace a pryč.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Miroslav Hruška Tisem / archiv autora Česká příroda.

Ale abych nemluvil jen o Hyundai. V Česku jsou takovýchto podniků, průmyslových zón, megaskladů, i menších jako jsou například OBI, BAUMAX, Velkoprodejny LIDL, KAUFLAND a stovky dalších. Jde skutečně o miliony většinou zemědělské půdy zakryté betonem či asfaltem a zastavěné sklady a podobnými stavbami. Opět jako příklad AMAZON, ALIBABA, NEXT TYRE a další.

A co nás může potkat. Opět jeden příklad: Hlavní město Iránu, Teherán, který má asi 13 milionů obyvatel se ročně propadá o 25 cm. Pod městem jsou zásoby vody, ze kterých je zásobováno nejen město, ale voda se užívá i pro zavlažování okolních pozemků, a tak hladina spodních vod klesá. Stejně tak je na tom i Indonéská metropole Jakarta, která se ročně propadá o 20 cm a až trojnásobnou rychlostí klesá kalifornské San Joaquin Valley, kde jsou města Stockton a Fresno.

V současné době vzniká nový vodní zákon. Tak, jak jsem se do návrhu podíval, není to nic nového. Jediné, co může snad ještě situaci změnit, je to, aby tento zákon a ochrana vody byl nadřazen všem zákonům. Myslím, že tak byl i původně navrhován.

Pak by se nemělo stát, že na jedné straně se cpou miliardy do záchrany mokřadů a na druhé straně jsou tyto mokřady, kde jsou zásoby vody a žije zde mnoho druhů živočichů, znehodnocovány či zcela ničeny pro to, čemu se dnes říká veřejný zájem. Jediný veřejný zájem je zachování naší země pro další generace lidí.

Copak je tak těžké pochopit, že naše země se svými 78 866 km2 je malá pro takový ohromný nárůst průmyslu, silnic a dálnic, megastaveb a dalších betonových monster a prostě na to nestačí. V této malé zemi je největší počet skladů a různých zón v Evropě. Samozřejmě, že průmysl potřebujeme, ale v míře, která odpovídá naší zemi.

