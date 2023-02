Oldřich Sklenář: Rozvoj obnovitelných zdrojů v Jižní Austrálii z české perspektivy

Dalibor Motl 16.2.2023 10:23 Reaguje na Pavel Hanzl

Nejsem expert a mohu se mýlit. Nejásal bych předčasně. Měli bychom brát v potaz, že Jižní Austrálie asi bude mít mnohem víc slunečných dnů než třeba ... Prunéřov, Prachatice, Boleslav nebo Vysoké Mýto (?). Potom ta efektivita (skutečné vytížení) elekrolyzéru bude asi ekonomicky o dost jinde. Je veliký rozdíl, jestli zařízení pracuje 10, 7 nebo dokonce pouze 5 měsíců v roce, protože ohromné fixní náklady na jeho výstavbu jsou stejné ať ho postavíte v Andalusii nebo ve středních Čechách. Něco bude stát i provoz a údržba, kterou budete muset platit celý rok... Ono se také může stát, že se výroba bude stěhovat za levnou energií do Turecka, subsaharské Afriky, na Arabský poloostrov nebo Andalusie a skláři, nástrojaři i automotive průmysl v Česku nebude "mít co žrát". Potom ten jásot bude o dost méně spontánní. Pochopitelně Austrálii i dalším slunečným zemím přeji aby to s elektrolýzou a výrobou vodíku ekonomicky vyšlo. Jsme jedna planeta... Jenom to asi přivodí v časovém horizontu malých desítek let deindustrializaci Česka :(

