Oldřich Sklenář: Potenciál tepelných čerpadel pro dekarbonizaci českého teplárenství

Jiří Svoboda 25.6.2024 09:07

Mně to celé připadá jako drbání se levou rukou na pravém uchu.



Vedle těchto úvah je třeba i zvážit variantu, že by se domy pořádně zateplily na pasivní standard a každý blok by měl individuální topení pomocí TČ. Tak by odpadly ztráty v potrubí a tepelná čerpadla by měla lepší topný faktor, protože by stačila mnohem nižší topná teplota. Stávající rozvody v zemi by se mohly využít k dodávání nízkopotenciálního tepla pro TČ, pakliže by existoval vhodný zdroj. To by bylo beze ztrát.





