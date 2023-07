Oldřich Sklenář: Co jsou to ochlazovací centra a dočkáme se jich i u nás?

Jaroslav Řezáč 18.7.2023 07:06

Nejdřív tu planetu pos…. a pak se schováme do boudy. To je teda hrdinství.

Jen by mě zajímalo, do jaké boudy nacpeme ty miliony dalších živočichů a zvířat?

Pokud chcete skutečné řešení nepoužívejte k tomu ego a vlastně ani vědce.

Odpovědět