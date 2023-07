Oldřich Sklenář: Automobily a změna klimatu – problémem jsou nejen emise, ale i plošný zábor

Břetislav Machaček 27.7.2023 10:09

Beru dopravu nezbytnou, ale zbytné dopravy neustále narůstá. Pouze si ji

lidé zdůvodní jako nezbytnou, aby měla dušička klid. Kdysi jsme chodili

do školy pěšky a nebo na kole. Dnes je údajně nutné do školy vozit děti

autem, aby se jim nic cestou nestalo. Na sportoviště autem, za přírodou

autem, za kulturou autem, na nákup autem a do hrobu autem taky. Jakpak

mohli lidé v minulosti bez těch aut žít? Jak mohli žít bez PC a mobilů?

Oni žili pomaleji, klidněji a spokojeněji, než my, kteří stále někam

ve stresu spěcháme a jsme stále na něco naštvaní. Jednou to je dopravní

zácpa, pak plné parkoviště a cesta do města za deset minut s půlhodinovým hledáním místa k zaparkování. Leckde to došlo už tak daleko, že lidé

s autem nikam nejedou, aby jim někdo neobsadil parkovací místo u bytu.

Lidé se stali otroky novodobé modly u které byl původní účel lidem život

ulehčit a nikoliv zkomplikovat. Kdo se umí zbytné dopravy vzdát, tak

zjistí, kolik ušetří peněz, času, starostí a problémů. Kdo ne, tak mu

nezbývá nic jiného než trčet v zácpách a kroužit městem, dokud nenajde

místo k parkování. Ono i to zaparkované auto je tepelným miniostrovem

na rozdíl od stromu či trávníku, který tam byl původně. Parkoviště

nahradily původní parky, dětská hřiště a stále je jich málo a málo.

Kdy se to zastaví a vrátí se to někdy i zpět? Pochybuji!

Odpovědět