Petr Hlubuček: Tuhle krizi nejde zasypat uhlím

Vaclav Sobr 19.5.2020 10:46

Dlouhodobě udržitelný růst se "cirkulární ekonomikou" prakticky vylučuje.

Dlouhodobě udržitelný růst v uzavřeném prostředí typu planety není možný.



Už kupříkladu jenom z důvodu že jak si ta pidihvězdička uprostřed naší sluneční soustavy stárne tak pálí víc a víc hélia.

(fúzí hélia se uvolní rychleji víc energie než fúzí vodíku)



což znamená že v kosmickém dlouhodobě si slunce každou miliardu let přidá cca 10 procent zářivosti. Jak stárne bude expandovat a tuhle planetu upeče i kdyby na ní žádný CO2, metan a vodní pára nebyla.

(jako to provedlo Venuši) Zemi slunce takto upeče za cca 1-2 miliardy let.

za další 3-4 miliardy let po tom dojdou i těžší prvky a slunce se gravitačně zhroutí a nakonec vybuchne jako nova.

Při tom odfoukne atmosféru Jupiteru a Saturnu (zbyde z nich kus kovu letícího vesmírem) a spolehlivě zabije vše co tady svým energetickým gradientem vytvořilo.



tedy vše co nebude mít mozek aby bylo už někde jinde.





Prakticky jediný možný růst v skutečně dlouhodobém měřítku musí být založen na expanzi mimo tuhle planetu. Tedy získání dalšího prostoru a zdrojů.





