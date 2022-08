Petr Měchura: Zbytečná katastrofa v NP České Švýcarsko

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Všichni s úžasem sledujeme, jak přes obrovské nasazení stovek hasičů a velkého počtu techniky nejsme schopni uhasit požár v NP České Švýcarsko a hledáme důvody tohoto stavu. Za pár dní po bitvě bude jistě již každý čtenář generálem a sociální sítě budou plné rad, co se mělo udělat a neudělalo, a proto, ač nemám k dispozici všechny potřebné informace a vycházím jen z informací ze sdělovacích prostředků, píši narychlo tuto svou úvahu s cílem, když ne již u téhle katastrofy, tak pomoci alespoň při podobných dalších přírodních katastrofách.Vycházím jednak ze svých letitých osobních zkušeností ze spalování dřevní hmoty (mé články o spalování biomasy na webu cz.biom mají i přes 130 000 přístupů, což je u odborného textu na nepříliš známém webu naprosto výjimečné), a též ze svých matematických znalostí (vystudoval jsem mimo jiné obor ekonomicko-matematické výpočty na Fakultě řízení Vysoké školy ekonomické v Praze a pracoval několik let i jako programátor), a proto můj úhel pohledu na tuto problematiku je zcela odlišný od zavedených způsobů hašení.

Již mnoho let marně tvrdím, že cákat vodu do ohně, pokud jí není dostatek na okamžité uhašení hořlaviny, tedy ke snížení teploty pod její zápalnou hodnotu, je nesmysl a nevede ke kýženému, ale naopak k opačnému výsledku! Vyrábíme tím totiž částečně tzv. generátorový (dřevo)plyn, tedy směs tzv. chudého plynu a vodního plynu, která je silně hořlavá:

2 C + O2 → 2 CO

C + H2O → CO + H2

popř. C + 2 H2O → CO2 + 2 H2

Naši předci to dobře věděli a za války, když nebyl benzín, tak na tento tzv. generátorový plyn u nás jezdily dokonce i automobily. Teprve později byl vytlačen nejprve jedovatým svítiplynem a pak zemním plynem (se kterým máme nyní též potíže, byť jiného rázu).

Pokud se voda stříká do požářiště v uzavřených prostorách, tedy tam, kde už kyslík vyhořel, vzniklý plyn hořet nemůže, ale když se dostane tam, kde už je kyslík (např. na začátek štoly), dojde k explozi vodíku, jako v roce 2009 těsně po důlním požáru v Bani Handlová na Slovensku, což mělo za následek zbytečnou smrt několika záchranářů. Při tom správný postup měl být, pokud záchranáři neměli dostatek vody na rychlé ochlazení a uhašení zbytku požáru, tak zásadně neměli stříkat vodu do ohniska požáru a zbytečně tak vyrábět výbušný plyn, který postupoval štolou zpět k místu, kde již byl dostatek kyslíku a explodoval a zabil je. Je smutné, že jsem tuto příčinu exploze vysvětlil i bez jakéhokoliv místního šetření na 400 km vzdálené chalupě jako první jen pár dní po katastrofě.

A podobné je to i s hašením požárů v otevřené krajině. Pokud není dostatek vody k okamžitému ochlazení hořícího lesa pod zápalnou teplotu zeleného jehličí, nemá smysl na něj stříkat vodu a vytvářet výše uvedené hořlavé plyny. Naopak je třeba si plně uvědomit, že to, co hoří, nejsou kmeny stromů (ty zůstávají i po požáru stát), ale kůra, hrabanka a především zelené jehličí v korunách stromů, prosáklé vysoce hořlavými silicemi, proto hoří především jehličnaté lesy a v létě. A pokud si uvědomíme obrovskou plochu tohoto jehličí (vztaženou na každou jehlici) a k tomu přidáme nadbytek kyslíku v podobě větru v korunách stromů, a pokud vezmeme v úvahu i samotný specifický způsob hoření biomasy, kdy po zahřátí hoří nejprve tzv. prchavé látky – plyny dlouhým plamenem (proto se jejich požár tak rychle šíří), tak jsme přes veškeré hašení bezmocní, i kdyby tam byly tisíce hasičů a stovky vrtulníků. Lze to přirovnat k situaci, kdy zapalujete krb novinovým papírem zmuchlaným do malé koule nebo naopak jen mírně zmuchlaným papírem politým podpalovačem a ani není třeba foukat do ohně ventilátorem – rozdíl je opravdu obrovský.

Takže pokud nelze zárodek požáru ihned uhasit dostatkem vody, pak místo zbytečného a chybného hašení ohniska požáru je třeba ve vzdálenosti cca 50 m po větru rychle pokácet všechny stromy do řady o šířce alespoň 20 m a prolévat tuto „hráz“ dostatkem vody, aby nevzplála. Zápalná teplota mokrého jehličí se tím podstatně zvýší, jehličí bude stlačeno na menším prostoru (tedy s menší plochou) a vzduch či vítr (tedy kyslík) nebude mít k němu dostatečný přístup, takže případné zárodky ohně se v této hrázi nebudou moci rychle šířit a bude možné je snadno uhasit a šíření ohně zastavit.

Kvalifikované rozhodnutí o tomto postupu ale musí být rychlé a přesné a pokud možno nezávislé na možném chybném úsudku lidí – jinak dojde ke katastrofě, kterou nebude již možné snadno a rychle zastavit. Proto by bylo třeba, kdyby Hasičský záchranný sbor měl k dispozici počítačový program, který by respektoval tabulky se zápalnou teplotou jehličí jak zeleného (na stromech), tak suchého (pod stromy) a především s objemem a plochou tohoto jehličí podle výšky (velikosti koruny) a druhu stromů (listnáčům takové katastrofické požáry nehrozí) a s přepočtem těchto údajů dle zasažené plochy na celkové spalné teplo v závislosti na rychlosti hoření při případném vyšším přísunu kyslíku v čase (větru). A porovnat ho s množstvím chladu z disponibilní hasební vody o dané teplotě (v zimě kolem nuly, v létě ale běžně i přes 20 °C), kterou ohříváme na 100 °C a jejího výparného tepla s přihlédnutí k aktuální teplotě vzduchu (tedy všeho toho, co ochlazuje požářiště), samozřejmě s kvalifikovaným odečtem té části vody, která se bez užitku ihned vsákne nebo odteče, a nikoliv té v potoce či v cisternách, ale té, kterou jsme schopni průběžně stříkáním ochlazovat požářiště. A pokud nám vyjde, že s daným objemem vody, resp. chlazení nejsme schopni požár okamžitě ochladit a uhasit, tak musí ihned nastoupit výše uvedená varianta s vytvořením valu z pokácených stromů a samotné ohnisko požáru nechat vyhořet, resp. hasit ho teprve až když vyhoří všechny prchavé látky, k čemuž nám bude stačit již jen zlomek původně potřebného množství vody.

Jinak nejen že nejsme schopni oheň uhasit a jen prodlužujeme dobu jeho hoření, ale navíc dochází k velmi silnému znečištění ovzduší (i okolní vody) především nedokonalým spalování biomasy při nízkých teplotách, kdy vzniká spousta škodlivých nespálených látek (především uhlíku a popelovin), které jsou strhávány párou z hasicí vody do horních vrstev ovzduší a větry pak několik dní roznášeny přes celou naši republiku, jak jsme toho byli nyní svědky. Je to stejná chyba, jako když hasiči hasí hořící auto na silnici. Protože k němu přijedou s těžkou a pomalou cisternou s 12 000 litry vody nejdříve až po čtvrthodině, kdy je už celé v plamenech, tak ho sice snadno během pár minut uhasí zlomkem přivezené vody, ale plasty, které by se při vysokých teplotách hoření rozložily na neškodné částice, tak při nízkých teplotách spalování při hašení vytvářejí jedovaté sloučeniny, které se s párou dostávají též do ovzduší, a znečištěná hasicí voda do škarpy a potoka. A o železný šrot s připečenými plasty nikdo nestojí a je ukládán na skládky, kdežto o šrot např. ze spaloven odpadu je velký zájem a je vykupován za nejvyšší ceny. Takže by bylo mnohem lepší nechat tato auta kontrolovaně za vysokých teplot vyhořet (ostatně se tak do nedávna legálně likvidovaly autovraky) a případně jen ochlazovat vozovku pod nimi. To by se ovšem musely radikálně změnit dosavadní hasební postupy a instrukce….

Z výše uvedených důvodů si myslím, že náš Hasičský záchranný sbor potřebuje spíše než několikahvězdičkové generály schopné systémové inženýry, kteří by uměli vytvořit výše uvedený počítačový program, který by dokázal během pár minut rychle spočítat možný potenciál šíření ohně v reálném čase a určil by i nejlepší způsob, jak mu s disponibilními prostředky zabránit.

