Petr Stýblo: Budeme mít vysílače všude, kde se komu zlíbí? Prolomí poslanci tento týden zákonnou ochranu krajiny i principy územního plánování?

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny navrhuje, aby bylo možné vysílače mobilních sítí elektronických komunikací o výšce do 50 m stavět všude. Bez ohledu na chráněná území, bez ohledu na ráz krajiny, bez ohledu na územní plán. Prolamuje tak základní principy, na kterých je postavena ochrana naší jedinečné krajiny. Pozměňovací návrhy výboru a dalších poslanců byly načteny v rámci novely zákona o elektronických komunikacích a jednat se o nich bude na schůzi Sněmovny, která začíná zítra. Skutečně chceme 50 m vysílače na hřebenech Krkonoš, Brd či Řípu a Blaníku? A proč ne rovnou několik vedle sebe?

Český svaz ochránců přírody zásadně nesouhlasí s pozměňovacím návrhem hospodářského výboru k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) – sněmovní tisk 774/3.

Tímto návrhem poslanci (pod záminkou urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury) vylučují z posuzování krajinného rázu podle zákona o ochraně přírody a krajiny stavby vysílačů elektronických komunikací do výše 50 metrů kdekoliv na území České republiky. A zároveň konstatují že, je-li tato výstavba v rozporu s územním plánem, má výstavba prostě přednost! Stavbě sloupů mobilních operátorů nebude bránit nic, a už vůbec ne obce či ochránci přírody.

„Krajina je něco, co vytváří pocit domova, co určuje, kde se nám dobře žije a kde ne, kam pojedeme na dovolenou, kam se budeme rádi vracet a kterým místům se raději vyhneme. Ochrana krajinného rázu tak není pouhou formalitou či „zbytečnou komplikací“, je něčím, co může přímo ovlivňovat i ekonomické aspekty – ceny nemovitostí, rekreační potenciál oblasti. Netvrdíme samozřejmě, že jedna základnová stanice sítí elektronických komunikací ovlivní krajinný ráz natolik, že by snížila cenu nemovitostí či odradila turisty, jde však o precedent, který může snadno vést k dalším a dalším výjimkám z ochrany krajinného rázu, až z něj ve finále nezbyde vůbec nic,“ píše se v dopise ČSOP poslancům s žádostí o zamítnutí těchto nebezpečných návrhů.

Český svaz ochránců přírody se prostřednictvím svých místních organizací velmi často účastní správních řízení ohledně povolování výstavby „vysílačů“. Žádná stavba vysílače přitom nebyla zamítnuta čistě jen z důvodu krajinného rázu. Většinou se našlo kompromisní řešení. V řadě případů bylo dosaženo takové úpravy projektu, která výstavbu umožnila při menším narušení krajiny, krajinného rázu, například přesunutím na vhodnější místo nebo stavbou společného vysílače pro několik různých operátorů. Tento jednoznačně pozitivní vliv posuzování krajinného rázu na výše zmíněné projekty by schválením pozměňovacího návrhu odpadl. Vysílače by skutečně mohly vznikat všude a v jakémkoliv počtu.

