Petr Orel: Návrat drobných vodních toků přírodě dostal zelenou

Miroslav Vinkler 8.12.2020 08:37

Senátorovi Orlovi bych chtěl upřimně poděkovat , je to jeden z mála lidí Parlamentu ČR, kterému na stavu životního prostředí skutečně záleží.



K té ODS - již zakladatel ODS Klaus mluvil o ekologii jako o "třešničce na dortu", přeloženo do češtiny - je na posledním místě zájmu této partaje, která preferuje zcela jiné hodnoty. Zejména pokud z toho něco má do vlastní kapsy.

