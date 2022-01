Fotopast zachytila jedno ze tří loňský mláďat orla skalního na severní Moravě. Jmenuje se Vanda

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Od roku 2012 sledujeme samce orla skalního, který byl vypuštěn v rámci našeho projektu „ Návrat orla skalního do ČR “. Jde o samce Wabiho, který je jeden z 27 mláďat získaných pro účely tohoto projektu ze Slovenska. Odebíráno bylo vždy mladší mládě, které by jinak zahynulo v rámci vrozeného kainismu , dlužno dodat, že to bylo několikrát na poslední chvíli.Wabi měl při vypuštění nainstalovanou satelitní vysílačku a k ní ještě miniaturní radiovou vysílačku. Na rozdíl od jiných vypuštěných mláďat měl poměrně krátkou pohnízdní potulku a již jako dvouletý obsadil klidné teritorium na severní Moravě.

Pozorně jsme ho po celou dobu monitorovali, ve čtyřech letech postavil první hnízdo a navázal na sebe partnerku. Zaznamenali jsme pokus o zahnízdění, ale bez snůšky, oba orli ještě nebyli pohlavně vyzrálí. Tato samice se v podzimních měsících roku 2016 z lokality vytratila.

Koncem roku 2017 jsme zaznamenali novou, dvouletou partnerku samce Wabiho. Samici jsme dali jméno Oldřiška. Jejich pokus o zahnízdění ale nemohl být úspěšný. U orlů skalních samice dospívají zpravidla ve 3 letech, samci ve 4-5 letech.

První úspěšné zahnízdění jsme u tohoto páru zaznamenali v roce 2019, bohužel skončilo tragicky, mládě jsme při kontrole hnízdění našli mrtvé pod hnízdem. Mělo cca 25 dní, bylo ve velmi dobré kondici a přisuzovali jsme to buď nějakému silnému vyrušení nebo nehodě, za kterou mohla být nezkušenost mladé samice.

Také v roce 2020 probíhalo hnízdění velmi nadějně, mládě se narodilo v prvních dubnových dnech a jeho vývoj byl zcela standardní, bohužel opět to dopadlo jak v roce předcházejícím. Následná kontrola na hnízdě samém nám ozřejmila důvod opakovaného neúspěšného hnízdění.

Důvodem byly noční aktivity spojené s výcvikem armády, o kterých jsme neměli žádné povědomí. Následné jednání se zástupci Armády ČR bylo velmi konstruktivní a vstřícné, došlo k dohodě, že v příští hnízdní sezóně budou respektovat vymezené území a vyloučí aktivity, které by mohli opět přivodit smrt mláděte.

Orlí pár si v minulém roce vystavěl nové hnízdo, jen nedaleko toho původního, jeho dohledání nám zabralo řadu hodin v terénu, ale nakonec jsme byli úspěšní. Podařilo se nám včas zastavit plánovanou těžbu a Armáda ČR splnila svůj slib a plně respektovala klid na vymezené lokalitě.

Hnízdění proběhlo úspěšně, mládě dostalo jméno Vanda. Její první měsíce po opuštění hnízda jsme mohli detailně monitorovat díky nasazené nožní vysílačce. Pozorovali jsme ji v přírodě několikrát, ale nikdy se nám ji nepodařilo nafotit, zdokumentovat.

To se podařilo až teď, v prvních lednových dnech nového roku díky nainstalované fotopasti. Samice Vanda je v pořádku, v dobré kondici a ještě do poloviny března bude s rodiči na hnízdní lokalitě, pak se vydá na potulku.

Věříme, že i letošní a následující roky budou pro tento orlí pár úspěšné.

