Petr Stýblo: Kauza Bečva – že šetření pokračuje, je vlastně dobrá zpráva!

Foto | Radim Holiš / Wikimeda Commons Řeka Bečva je stále v hledáčku policie. Jiné kauzy takové štěstí nemají.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) musí bohužel konstatovat, že dnešní informace Policie ČR o tom, že šetření otravy Bečvy stále pokračuje, je dobrá a neobvyklá zpráva! Mnohem očekávanější bylo, že Policie kauzu odloží s tím, že se viníka nepodařilo najít. Aspoň v řadě jiných a zdánlivě jednodušších činech proti životnímu prostředí se tak zatím prakticky vždycky stalo. I v nedávném případu úmyslného zničení orchidejové lokality u Větrova nedaleko Netvořic , kdy ČSOP Policii předložil svědky i fotografie viníků, byl výsledek stejný.

Na rozdíl od otrávené Bečvy, kde lze očekávat, že se její ekosystém do deseti let nějak vzpamatuje, evidujeme případy, kdy měl lidský čin pro přírodu a životnímu prostředí naprosto nevratné důsledky. Na rozdíl od otrávené Bečvy, kde určitě není úplně jednoduché zjistit viníka, evidujeme desítky případů poškození životního prostředí, kdy Policie v nejkratší možné lhůtě svá šetření odložila, aniž by se viníků dopátrala.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Karel Kříž / Karel Kříž / ČSOP Vlašim Ochránci přírody se obrátili na policii a inspekci životního prostředí kvůli rozorání mokřadu u osady Větrov poblíž Vysokého Újezdu na Benešovsku. Traktory podle nich poničily louku, na níž dlouhá léta kvetly stovky orchidejí - prstnatců májových a další ohrožené druhy rostlin, jako je hadí mord nízký. Dva těžké traktory s pluhem v březnu podle Paška rozoraly 6000 metrů čtverečních mokřadu. Majitelé se loni údajně snažili pozemek v územním plánu převést na zastavitelnou plochu. Obec jejich návrhu nevyhověla kvůli tomu, že pozemek má vysokou přírodní hodnotu.

Z posledních konání Policie asi nejvíce do očí bije případ rozorání orchidejové louky u Větrova. Orchidejová louka u osady Větrov nedaleko Slapské přehrady je v majetku developera. Tomu se nepodařilo změnit kvůli tamní populací chráněných orchidejí prstnatce májového územní plán tak, aby se z mokřadní louky stal stavební pozemek. Následně v březnu tohoto roku přijel traktor a louku prostě rozoral. Předmět ochrany, kvůli kterému z louky nešlo udělat stavební pozemky, tak rázem zmizel.

ČSOP v této věci podal trestní oznámení. Ani svědectví místního občana, jím pořízené fotografie orajících traktorů a doprovodného SUV s velmi nervózním řidičem však Policii k vyšetření tohoto trestného činu nestačily. Podrobně je počátek tohoto případu popsán zde. Průběh je však takový, že Policie už podruhé trestní oznámení ČSOP odložila.

Kauza Bečva má tu výhodu, že zajímá politiky a tedy i média (či naopak). Desítky podobných kauz, sice menších ale neméně tragických, bohužel, zajímají jen místní obyvatele a ochranáře – tedy vlastně nikoho. Policie ČR i pachatelé to dobře vědí.

Méně jedů v Novém roce!

reklama