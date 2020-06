Petr Stýblo: Zařazení poštolky mezi zvěř je anachronismus, který zatěžuje státní kasu a ohrožuje lidi

DAG 29.6.2020 15:32

No co k tomu napsat. Myslivci jsou nejhorší, všechno je špatné atd. atd.. Navíc si to s ministerstvem zemědělství domluvili. Já si s nikým nic nedomlouval. Pane Stýblo napište s kým z myslivecké obce to ministerstvo domlouvalo.

Poštolka skutečně nikoho jako zvěř zajímá opravdu leda sokolníky. To je fakt, ale myslivost má dlouhou tradici a i druhy které by nemusely být zvěří mají v myslivosti velký význam z hlediska zoologie, myslivecké mluvy a jako prvek v přírodě.

Další věc je, že na malé vesnici, když někdo najde jakékoliv zvíře, tak ho stejně donese mylivcům.

Mě to moc nevadí, protože mám zvířata rád, ale několikrát ročně čekat, hodinu až přijede z 30 km vzdálené stanice není žádná hitparáda. A poznámka pro pana Stýbla nestalo se ani jedinkrát, že by mi někdo volal, že bude u nás v honitbě vypouštět zachráněné zvíře. Asi všechny pošly :(

Nebylo by tedy rozumné tyto druhy jako zvěř nechat a raději zrušit tu administrativu?

Někdy příště Vám napíšu jakou administrativu mám já s myslivostí. To teprve budete zírat.



