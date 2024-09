Romana Šonková: Drtivá většina lidí v České republice chce lepší ochranu ryb

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Capri23auto / Pixabay V EU se každoročně chová až jedna miliarda ryb. Ilustrační snímek.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nový průzkum , který zveřejnily organizace Compassion in World Farming a Eurogroup for Animals, ukazuje, že drtivých 91 % dotázaných v devíti zemích EU se domnívá, že životní pohoda (welfare) ryb by měla být chráněna lépe či stejně jako u ostatních hospodářských zvířat. V České republice s tím souhlasilo 93 % lidí. Nevládní organizace vyzývají k přijetí přísnějších právních předpisů EU na ochranu ryb v aquakultuře. Průzkum , který provedla společnost Sapience, se týkal více než 9 000 lidí v devíti zemích EU a zjišťoval postoje veřejnosti k vodním živočichům, ke spotřebě rybích produktů a věnoval se také povědomí o praktikách chovu ryb.

V EU se každoročně chová až jedna miliarda ryb a v současné době neexistuje žádná legislativa, která by zohledňovala jejich specifické potřeby, což umožňuje přetrvávání neetických praktik. Výsledkem je, že mnoho ryb v intenzivních chovech zažívá bolest a utrpení.

Chovy ryb na farmách jsou intenzivní. To znamená, že ryby žijí ve stísněném prostoru a kvůli tomu jsou náchylnější k nemocem a stresu, agresivitě a fyzickým zraněním. Běžné je i hladovění. V EU jsou ryby často zabíjeny nehumánním způsobem a mnohé z nich prožívají pomalou a bolestivou smrt udušením nebo dokonce vykucháním zaživa. Rozsáhlé výzkumy ovšem prokazují, že ryby jsou vnímající bytosti, které jsou schopny cítit bolest i potěšení.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Compassion in World Farming / Eurogroup for Animals

Obě organizace na ochranu zvířat naléhavě žádají Evropskou komisi, aby v rámci komplexní revize zákonů o welfare zvířat zavedla ustanovení chránící ryby chované na farmách, která by byla specifická pro jednotlivé druhy.

Nevládní organizace dnes zaslaly kandidátům na eurokomisaře pro zdraví a welfare zvířat a pro rybolov a oceány otevřený dopis, v němž je žádají, aby dali prioritu co nejrychlejšímu zveřejnění zbývajících návrhů týkajících se welfare zvířat a zajistili vysokou úroveň ochrany faremně chovaných ryb a dalších vodních živočichů. Tento krok podporují čtyři z pěti dotázaných ve všech devíti zemích EU. Tito lidé si přejí právní předpisy zohledňující nejvhodnější chovatelské postupy a nejnovější vědecké poznatky tak, aby byly naplněny přirozené potřeby chovaných vodních živočichů.

Průzkum také ukázal, že:

• Mnoho občanů EU nezná nejběžnější metody chovu ryb a jejich důsledky. 55 % obyvatel ČR vykázalo nízké povědomí o současných metodách chovu ryb. Například pouze 26 % lidí si je vědomo, že procento ryb, které uhynou během chovu na farmách, je podstatně vyšší než v chovech suchozemských hospodářských zvířat.

• S tím, že ryby mohou cítit bolest, souhlasilo 71 % respondentů. V ČR s tímto tvrzením souhlasilo 77 % respondentů.

• 57 % všech respondentů v ČR nevědělo, že většina ryb chovaných na farmách není před porážkou omráčena (uvedena do bezvědomí), a 76 % uvedlo, že omráčení by mělo být zákonným požadavkem.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Compassion in World Farming / Eurogroup for Animals

Pokud jde o nákup rybích výrobků, převážná většina (87 %) lidí uvedla, že by chtěla kupovat ryby chované v podmínkách s lepším welfare. 60 % uvedlo, že by chtělo, aby rybí výrobky obsahovaly jasné označení, které by odráželo způsob chovu ryb.

Reineke Hameleers, ředitelka Eurogroup for Animals, uvedla: „Přestože jsou chovány po miliardách, rozsáhlé studie zdůrazňují jejich citlivost a občané požadují jejich lepší ochranu, jsou ryby stále přehlíženy. Očekáváme, že nadcházející revize právních předpisů EU o welfare zvířat bude zahrnovat opatření specifická pro jednotlivé druhy, která ochrání jejich potřeby a výrazně zlepší kvalitu života ryb v akvakultuře EU.“

Dr. Natasha Boyland, hlavní poradkyně pro výzkum a politiku týkající se vodních živočichů v Compassion in World Farming, dodala: „Náš nový průzkum ukazuje, že drtivé většině dotázaných občanů EU záleží na dobrém životě ryb chovaných na farmách. Mnozí z nich si však neuvědomují, k jak krutému zacházení může při chovu a porážce docházet. A navíc, že k tomu všemu dochází, protože rybám chybí právní ochrana. Ryby, stejně jako zvířata chovaná na souši, jsou cítící tvorové, kteří potřebují zákony minimalizující jejich utrpení. Nyní naléhavě žádáme Evropskou komisi, aby reagovala na obavy občanů a zavedla odpovídající zákony pro jednotlivé druhy ryb.“

Průzkum zodpovědělo 9 197 respondentů v Česku, Francii, Itálii, Německu, Polsku, Nizozemsku, Řecku, Španělsku a Švédsku v období od 20. března do 5. dubna 2024. Dotazované skupiny lidí byly reprezentativní pro národní populaci z hlediska věku, pohlaví a regionu.

reklama