Stanislav Pernický: Dopis politikům, aby nenechali Bečvu "vyšumět"

Vážení,ve čtvrtek 20. ledna to bude právě jeden rok a čtyři měsíce od největší ekologické havárie, která 20. září 2020 postihla řeku Bečvu. A právě zhruba na čtyři měsíce se všichni v této kauze odmlčeli, jako by se pomalu, pomalinku dostávala pod koberec. Naprosto chápu, že to bylo období po volbách, které bylo poznamenáno jistými "průtahy" se jmenováním vlády, přípravou programového prohlášení vlády, diskuzním maratonem při hlasování o důvěře, ale hlavně také Vašim přebíráním ministerstev či poslaneckých funkcí.Také já jsem se trochu odmlčel, protože jsem koncem října absolvoval operaci kolena, kterou jsem dlouho odkládal, a poté rehabilitaci a lázně. Ale jak jsem slíbil při převzetí environmentální ceny Josefa Vavrouška právě za boj o Bečvu, moje úsilí a pomoc při odhalení pachatele neutuchne, pokud mi budou síly stačit. A protože jsem již v naprostém pořádku, plný síly a nové energie, pouštím se znovu do práce a jsem moc rád, že se ke mně připojili také přátelé z vědeckých kruhů - pan profesor RNDr. Ivan Holoubek, CSc. a pan profesor RNDr. Jakub Hruška, CSc.

Dovoluji si Vás proto požádat, abyste:

- na pořad nejbližší schůze sněmovny zařadili znovu kauzu Bečva k projednání a znovu zřídili vyšetřovací komisi Poslanecké sněmovny, která by navázala na zjištění komise z minulého volebního období,

- pokračovali v zahájeném řízení pro porušení zákona vůči soudnímu znalci Jiřímu Klicperovi.

Za celých 16 měsíců se toho v tomto případě moc neudělalo a lidé kolem Bečvy by konečně rádi znali výsledky šetření...

Dokonce i bývalým ministrem Richardem Brabcem (tuším v dubnu 2021) zmiňovaná monitorovací stanice byla na břehu řeky Bečvy vybudována teprve v těchto dnech (oficiálně má být spuštěna 1. února) a to na místě, které je podle názoru většiny rybářů a lidí, kteří se kolem Bečvy pohybují, naprosto nevhodné. Nezachycuje totiž inkriminovanou výusť, kde vede dešťová kanalizace z obce Lhotka nad Bečvou, ale nikdo neví, co všechno je do ní napojeno - včetně odpadních vod a průsaků z vlakového překladiště u nádraží ve Lhotce. Je to výusť, která byla jako jediná v září 2020 vypálená - tedy bez mechů a řas - stejně jako kameny pod ní, po kterých voda teče do řeky.

Prosím, abyste tuto havárii nenechali "vyšumět", ale udělali vše pro to, aby se podobné katastrofy neopakovaly a my jsme přírodu a vodu nechali svým dětem a vnukům čistou.

Děkuji