Tomáš Korda: Krátký argument pro jádro

vaber 31.3.2020 10:29

nedůvěra či až nevraživost vůči fyzice a přírodním vědám? takoví lidé existují? to mohou být jedině ti co naprosto nechápou co to exaktní vědy jsou, ty se řídí přesně přírodními zákony a když to člověk umí ,dá se výsledek přesně spočítat, v tom je jejich krása a dokonalost. Takoví lidé pak straší Černobylem nebo Fukušimou a nechápou,že jiný typ reaktoru se tak nemůže chovat.

Bohužel klimatický vývoj se spočítat exaktně nedá,tak jsou názory, že není nebezpečí žádné a jde jen finančí záležitost nebo na druhé straně , nám reálně hrozí klimatická katastrofa s fatálními dopady na celou planetu. Nevím , ale není to jen klimatická katastrofa co zneklidňuje některé lidi, ale i jiné příznaky něčeho nezdravého na planetě. Třeba vymírání druhů ,což paradoxně někdo vítá, protože to může otevřít nové prostory které člověk ještě nezabral, ale většina lidí vymírání zcela ignoruje, když lidí stále jen přibývá.

Kdo někdy byl v jaderné elektrárně a také vlezl do budovy kotle uhelné elektrárny ,může posoudit co je čisté a co špinavé a že ani v nejbližším okolí JE nenajdeme žádné negativní vlivy na okolí. Já bych se více bál třeba o okolí chemických továren .

Pokud něco jako koronavir nezarazí hlad civilizace po energii jsou JE rozumná volba, hlavně s ohledem na ekologii, jen je třeba pokračovat ve vývoji a zlepšování , zatím je to jen v oblasti řídících systémů a pasivní bezpečnost ,to je málo.

