Vědci: Varujeme před ustupováním lobby velkých agropodniků v evropské zemědělské politice

Jiří S 20.10.2020 09:49 Reaguje na DAG

A to je ten problém. On to balík ve skutečnosti vůbec není. Na první pohled se to zdá hodně. Ale když si přepočtete peníze na hektar na průměrný výnos podniku dané plodiny, tak zjistíte, že to nedorovná ani narovnání skutečné ceny za komoditu. Takže většina zemědělců opravdu nemá finanční možnosti na to něco budovat v tomto smyslu. Peníze které dostane spíše musí vrazit do budov, aby stáje nespadly kravám na hlavu. Do techniky, protože mladí již na zetorech skutečně jezdit nechtějí (nefunkční klimatizace? traktorista nejede). A tak bych mohl pokračovat.

