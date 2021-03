Vladimír F. Mana: Proč lidé tráví orly a mrzačí stromy

Břetislav Machaček 29.3.2021 10:28

Už se někdo zamyslel, proč se nedaří nacházet svědky a viníky? Pominuli

ty ujeté jedince důsledně tající svoji činnost, tak se zamýšlím nad tím,

že prostě okolí tiše souhlasí s jeho činností, ač to navenek kritizují.

Je to často zoufalé jednání zoufalých lidí, kterým někdo maří jejich

podnikání nebo koníček. Ti dravci nemusí být nutně cílem, ale pouze

se přiživili na otrávené potravě určené jiným. Každopádně je to špatně,

ale už dávno upozorňuji na to, že pokud omezím odborníkům jejich

pravomoci, tak se jich chopí amatéři a dopadne to daleko hůře. Lovec

s puškou většinou pozná na co střílí, ale jed si nevybírá. Je ale velmi

účinný a pro utajení viníka ideální. Travičství je staré jako lidstvo

samo a bylo používáno k lovu i k odstranění soků a nepřátel. Trávily

se studny obléhaných hradů, králové, ryby určené k jídlu, škůdci atd.

No a u těch stromů je to podobné. Nedostane-li někdo povolení pokácet

jemu obtěžující strom, tak si poradí jinak a soušku už pokácet může.

Chce to posoudit ze všech stran a ne pouze z pohledu ochranáře a jít

buď na kompromis a nebo chránit opravdu účinně. Žádný papír s razítkem

strom nezachrání, pokud nedojde k jeho fyzické ochraně a prokázání

úmyslu poškození. Popisoval jsem strom silně napadený jmelím a chráněn

až do situace, kdy podivně rychle uhynul. Nikdo to dál už nezkoumal

a souška šla k zemi dva roky po zamítnutí preventivního kácení. Nyní

je zamořeno jmelím už i okolí a řeší se stromů x krát více. Chce se to

opravdu zamyslet nad příčinami a ne pouze konstatovat, že je to dílo

toho či onoho. Možná je to nakonec úplně někdo jiný a to i včetně toho,

kdo chce vinu nasměrovat na někoho jiného. Jsou lidé, kteří se neštítí

opravdu ničeho a jsou schopni udělat cokoliv, aby dosáhli svého cíle.

Nenávidí třeba souseda sedláka, tak otráví jeho odpady na hnojišti

a pouze vyčká na jeho potrestání. Bránit se v takovém případě bude asi obtížné a může postihnout nevinné.

