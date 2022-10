Vojtěch Kolář: V čem se ministr zemědělství plete v názoru na rybníky?

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

"Rybářství je tradiční obor, který svou péčí o rybníky přispívá ke zlepšení stavu naší krajiny, k zadržování vody a zároveň poskytuje kvalitní potraviny. Na rozdíl od mořského rybolovu jde o obnovitelný zdroj, takže má velký potenciál do budoucna," říká ministr zemědělství Zdeněk Nekula . Bohužel dnešní realita tomu příliš neodpovídá.

Jaké zlepšení krajiny přinášejí rybníky? Jejich samočistící funkce je silně narušená, a tak pouze zadržují živiny, které postupně uvolňují. Živiny se do rybníků dostávají z celého povodí ze splachů z obcí, špatně fungujících ČOV, či s erozním materiálem z polí. Nemalý přísun živin je však i ze strany samotných hospodářů formou přikrmování obilovinami a pečivem či navážením hnoje pro podporu růstu řas a následně zooplanktonu. Voda z rybníků tak často vytéká horší, než přitéká, ačkoliv by kvalita měla být stejná nebo spíše lepší. Je to přesně ta voda, která později steče do potoků a časem končí v některé z velkých nádrží a pomáhá při tom zadělávat na další problémy (např. výskyt řas a sinic v Orlíku).

Foto | Vojtěch Kolář Obr. 1: Běžné rybářské obhospodařování s sebou přináší přikrmování ryb pomocí obilovin a hnojení pro podporu primárních producentů (tj. řas) a to i v chráněných územích např. v CHKO Třeboňsko (A), na Českobudějovicku (B) a v CHKO Poodří (C).

I zadržení vody v rybnících je trochu s otazníkem. Jestliže voda kvůli špatnému hospodaření (především kvůli razantnímu odvodňování v minulém století) v krajině chybí, tak rybníky nemají co zadržovat. Příkladem může být rybník Malá Kukla na Třeboňsku, nedávno i rybník Hlásný na Českobudějovicku, či Dolní Mušlovský rybník na Pálavě (viz obrázky) a celá řada rybníků na Pardubicku a zřejmě i v celém Polabí. Nutno dodat, že rybníky výparem ochlazují své okolí, a tedy dobře působí na mikroklima a malý koloběh vody. Jenže při nedostatku vody je i výpar malý. Problém s nedostatkem vody tkví ve špatném stavu naší krajiny, a sebevíce rybníků a nádrží nám s jeho vyřešením nepomůže.

Foto | Vojtěch Kolář / Mapy.cz Obr. 2: Rybníky slouží jako zásobárna vody. Problém však nastává v situaci, kdy voda chybí v celé krajině. Jako například u rybníku Malá Kukla (A), Hlásného rybníku (B) či Dolního Mušlovského rybníku (C – foto z let 2012, 2018 a recentní snímek, převzato a upraveno z www.mapy.cz).

A pak je tu české rybářství propagované jako obnovitelný zdroj. Hnojení a přikrmování ryb lze pozorovat jak na produkčních rybnících, tak bohužel i v rybnících s různým stupněm ochrany (viz foto z CHKO Třeboňsko, CHKO Poodří či z Českobudějovicka). Nerozumím, co je na takovéto destrukci rybničních ekosystémů šetrné a obnovitelné a jak mohou být následně výstupem kvalitní potraviny. Současné rybníkářství (čest všem výjimkám!) je v nynější podobě především průmyslová výroba, bohužel často i v CHKO (sic!).

Obr. 3: Vyšší přísun živin (dusíku N a fosforu P) do rybníků především v druhé polovině minulého století způsobil vysoký nárůst produkce kapra (převzato a upraveno z Potužák et al. 2007).

Kdyby to byly intenzivní uzavřené cirkulační akvakultury, souhlasil bych téměř se vším, co pan ministr zemědělství tvrdí. Bohužel se z mého pohledu biologa a entomologa opravdu nejedná o udržitelné, k přírodě šetrné hospodaření. V diskuzi na Twitteru mi jeden uživatel namítal, že přeci rybníky jsou i tak neustále cenné z hlediska biodiverzity. S tím nemohu souhlasit. Data ukazují, že ubývají vodní a mokřadní ptáci vázaní na rybníky (krom rybožravých druhů), mizí litorální porosty a klesá jejich pestrost, ubývají obojživelníci. Z hmyzu lze zmínit např. u nás vyhynulého potápníka širokého, téměř vyhynulého potápníka dvojčárého (oba celoevropsky chránění v rámci NATURA 2000 a u nás i zákonem), a vážku temnoskvrnnou (v Červeném seznamu ohrožených druhů vedená jako zranitelná) nebo vážku rumělkovou (kriticky ohrožená).

Foto | Vojtěch Kolář Obr. 4: Vysoký přísun živin do rybničního ekosystému z lidských sídel, zemědělství ale i rybničního hospodářství v kombinaci s vysokými rybími obsádkami poskytuje dobré prostředí pro růst sinic a řas, což má za následek snížení kvality vody s nedostatkem kyslíku (Foto: vše V. Kolář).

Jak s kolegy v našich článcích opakovaně zdůrazňujeme (viz odkazy níže), nevoláme po zrušení chovu kapra (sám si ho občas rád dám!) nebo likvidaci rybářství, ale pouze po rozumnějších a k přírodě šetrnějších způsobech hospodaření. A to jak na biologicky cenných lokalitách, tak i na alespoň jednom či dvou rybnících ve větších rybníkářských soustavách (jako např. rybník Rod v Nadějské soustavě na Třeboňsku), které by pak mohly plnit veškeré ekologické funkce včetně podpory biodiverzity.

Zmínka v článku "Žadatelé také nově nemusí dokládat velikost svého podniku." navíc vzbuzuje obavy, že dotace půjdou hlavně „velkým hráčům“, pro které může být přechod k šetrnějšímu hospodaření ekonomicky neatraktivní. To by znamenalo paradoxně méně podpory menším hospodářům, kteří mají často extenzivní a (z mého pohledu) šetrnější chov ryb.

Na závěr lze dodat, že rybářství sice je tradice, ale na základě recentních zkušeností např. s rozpadem smrkových monokultur je potřeba se zamyslet, jaké tradice má ještě smysl dodržovat. Není na čase se již od některých (např. hnojení rybníků) odpoutat? Nejen rybniční ekosystémy se za poslední století radikálně změnily a čelí zcela novým výzvám. V době globálních změn, nepůvodních druhů, eutrofizované a člověkem silně pozměněné krajiny už proto nemůžeme hospodařit jako za časů otce českého rybářství Josefa Šusty. Místo lpění na tradicích a opakovaní uklidňujících manter je potřeba hledat nové cesty.

K zorientování v tématu nabízím odkazy a citace na pár vybraných článků: Vodní brouci jako zrcadlo našeho hospodaření s vodou (strana 6)Crivelli, A.J., 1983. The destruction of aquatic vegetation by carp. Hydrobiologia 106: 37–41.Hájek, J., 2004. Rozšíření potápníků Dytiscus latissimius a Graphoderus bilineatus (Coleoptera: Dytiscidae) v České republice. Klapalekiana. 40, 13–23.Kolar, V., Boukal D.S., 2020. Habitat preferences of the endangered diving beetle Graphoderus bilineatus: implications for conservation management. Insect Conserv. Divers. 13, 480-494.Kloskowski, J., 2010. Fish farms as amphibian habitats: factors affecting amphibian species richness and community structure at carp ponds in Poland. Environ. Conserv. 37, 187–194.Kloskowski, J., 2012. Fish stocking creates an ecological trap for an avian predator via effects on prey availability. Oikos 121, 1567–1576.Hejda, R., Farkač, J., Chobot, K., 2017. Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Příroda 36, 1–612.Musil, P., Fuchs, R., 1994. Changes in abundance of water birds species in southern Bohemia (Czech Republic) in the last 10 years. Hydrobiologia 279–280, 511–519.Potužák, J., Hůda, J., Pechar, L., 2007. Changes in fish production effectivity in eutrophic fishponds - Impact of zooplankton structure. Aquaculture International 15, 201–210.Pykal, J., Janda, J., 1994. Početnost vodních ptáků na jihočeských rybnících ve vztahu k rybničnímu hospodaření. Sylvia 30, 3–11.Šigutová, H., Šigut, M., Dolný, A., 2015. Intensive fish ponds as ecological traps for dragonflies: an imminent threat to the endangered species Sympetrum depressiusculum (Odonata: Libellulidae). J. Insect Conserv. 19, 961–974.Rád bych také doporučil výstavu Třeboňsko pozemské, která se daného tématu týká. Výstava je volně přístupná v prostorách Třeboňského pivovaru Regent