Vojtěch Kolář: Ano, kvalitu vody v rybnících zhoršují čistírny odpadních vod. Jenže rybáři také

Souhlasím, že vybudované čistírny odpadních vod (ČOV) často zhoršují kvalitu vody při tzv. odlehčení. To se děje tehdy, když po přívalovém dešti (který je díky změnám klimatu čím dál častější ) ČOV propláchne vlna a veškeré nečistoty se dostávají do toku a končí v prvním rybníce či nádrži pod ČOV (problematiku skvěle shrnuje tento díl Nedej se! ). Jenže když rybáři řekli „A“, měli by říci i „B“, a sice, že oni sami do systému vnášejí nemalé množství živin. Tento text je komentářem k článku Kvalitu vody na rybnících na jihu Moravy zhoršují čističky odpadních vod

Odlehčení není jediným problémem spojeným s čistírnami odpadních vod. Dalším je, že většina ČOV odbourává celkem zbytečně dusík, který by i v toku samovolně odcházel do ovzduší (tzv. denitrifikace), ale nesoustředí se příliš na fosfor, což je problematické.

Namístě je ale věnovat pozornost i dalším zdrojům problémů. Jak ukázala bilanční studie nádrže Orlík (viz níže), samotní rybáři mají na svědomí část z nich. Ostatně to i sami v článku přiznávají: „Mezi další opatření patří například snižování krmné dávky.“

Dokrmování jsou další živiny, které vstupují do rybníku. Většinou se jako krmení využívá obilí, které je špatně stravitelné (Roy et al. 2023) a tedy většina živin zůstává nevyužita a hromadí se na dně, kde se rozkládá, a tím pádem zvyšuje aktivitu mikroorganismů (díky jejich intenzívnímu dýchaní klesá koncentrace kyslíku). Je třeba ale také zdůraznit, že kouzelná mantra rybářů „co do rybníku dám ve formě krmiva, vytáhnu v rybách“ příliš nefunguje, jelikož ryby nejsou ze spodu zašpuntované, jak říká kolega Jindra Duras z Povodí Vltavy.

Ryby jsou stále heterotrofní organismy, takže fungují jako všichni ostatní živočichové od malého prvoka či perloočky až po slona nebo člověka, tedy že potravu nejen přijímají, ale zároveň vylučují nestrávené zbytky (dusík i fosfor)!

Druhým velkým vstupem živin do rybníků je hnojení, tj. přidáváním hnoje či kejdy pro podporu růstu řas (tzv. fytoplanktonu) a následně namnožení zooplanktonu (především velkých perlooček), které slouží jako přirozené krmivo. Tato praxe, která byla zavedena na Schwarzenberském panství před více než 100 lety (Šusta 1884) probíhá většinou na jaře, ale nezřídka se lze setkat i s pozdější aplikací.

Přitom jak sami rybáři sdělují v článku, do rybníku přitéká spousta živin z polí a ČOV. Já jen dodávám, že ale i z dalších rybníků. Tím pádem postrádá smysl přidávat další živiny – mikrobiální rozklad navíc urychluje nejen spotřebu kyslíku, ale následně i ztrátu dusíku denitrifikací, což podporuje intenzívní rozvoj sinic (Vrba et al. 2023). Od této praxe se v teplejších oblastech, kde jsou především znát teplotní výkyvy, upouští, ale zdaleka to není ještě pravidlo a spíše se hnůj aplikuje.

Před další kritikou by tedy bylo dobré zamést si nejprve před vlastním prahem a omezit vlastní vstupy živin do rybníků. Běžně se přikrmuje dvakrát až třikrát více, než je očekávaný výnos (Roy et al. 2023), v reálu to pak je v průměru 1 tuna krmiva a 1–2 tuny hnojení na hektar za rok (Vrba et al. 2023). Takže se krom zmíněných živin z ČOV, splachů z polí a načerno připojených chat a domů dostává do toků kolem dalších 2 tun živin na hektar za rok.

V případě součtu je jenom v jižních Čechách více než 7 000 rybníků o celkové ploše 30 000 ha. I kdyby se třetina z nich hnojila a přikrmovala (vím, toto číslo je zatížené chybou, ale většina velkých rybníků patřících velkým holdingům včetně rybničních rezervací je často hnojena a je zde přikrmováno na základě výjimek Vodohospodářských úřadů), jednalo by se o vnos klidně až 10 000 t krmiv a hnojiva, které vstupují do vodního ekosystému jenom v jižních Čechách.

Rybníky řadu těchto živin zadrží ve formě bahna, ale jejich retenční schopnost je omezená. To, že je to nezanedbatelné číslo, ukázala studie bilance fosforu v nádrži Orlík, kde bylo vyčísleno, že z odpadních vod pochází 194 t/rok (tj. 49 % z celkového množství) fosforu, ale hned v závěsu za odpadními vodami je fosfor z rybníků se 117 t/rok (29 % z celkového přitékajícího fosforu do nádrže Orlík; Aquatis, 2021).

Svým komentářem nechci říct, že by se technologie ČOV neměla změnit, naopak to podporuji a jejich efektivita by se měla zlepšovat. Zároveň by se měly lépe vyhledávat nelegální výpusti do toků. Je ale na čase se zamyslet i nad příliš intenzivním přikrmováním a hnojením rybníků. Stále je totiž potřeba mít na paměti, že voda je věc veřejná a patří nám všem.

