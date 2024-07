Vojtěch Kolář: Mrtvá ramena a komáři

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Vojtěch Kolář Naturový potápník dvojčárý (Graphoderus bilineatus). Původně u nás obýval zřejmě mrtvá ramena řek a malé tůně.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Mapy převzaty z portálů Mapy.cz. Mapy převzaty z portálů https://geoportal.gov.cz/ Obr. 1: Pohled do minulosti mapa z I. vojenského mapování, z 50. let minulého století, recentní snímky, a nakonec topografická mapa. Za zmínku stojí nejen narovnání řeky a postupné zarůstání a mizení mrtvých ramen, ale také celková změna krajiny a zároveň také silné zarůstání řeky, kdy je tok prakticky celý zastíněný lesem.

Začátkem prázdnin jsem dělal průzkum hmyzu v mrtvých ramenech Lužnice v severní části CHKO Třeboňsko. Napadla mě zajímavá souvislost mezi nadměrným počtem komárů, který nyní v okurkové sezóně rezonuje médii (např. zde zde ) a vlivem (jak jinak) člověka. Mrtvá ramena vznikala v původním meandrujícím korytě řeky, jehož meandr se protrhl a tok si zkrátil cestu a vytvořil tak tůň typického „rohlíkovitého“ tvaru, někdy spojenou s tokem (slepé rameno) či úplně oddělenou (mrtvé rameno).Dnes to pod Rožmberkem vypadá takto – meandry nejsou, Lužnice je narovnaná, zahloubená a obložená kameny. Nedochází tak již k dříve pravidelné obnově či vzniku nových mrtvých či slepých ramen, či alespoň k jejich propláchnutí při jarních povodních.

Přitom ještě v 50. letech minulého století tam ty meandry alespoň částečně byly, i když Lužnice už byla tehdy silně pozměněná. Částečně pravděpodobně kvůli výstavbě blízkých rybníků, částečně pak zřejmě kvůli odvodnění okolních luk a polí. Řeka Lužnice pod Rožmberkem je tedy z pohledu entomologa degradovaný tok.

V mapách sice ramena jsou ale...

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Vojtěch Kolář Obr. 2: Zde slepé rameno, které „komunikuje“ s řekou...

Mrtvá ramena jsou nyní výškově „nad“ tokem. Zároveň jsou v neprostupné džungli porostů vrb, náletu a starých dubů (dříve jasně solitérních stromů!). Tůně tak postupně pohlcuje sukcese – padá do nich listí a jiný opad, zarůstají a dochází k jejich postupnému vysychání a zániku. Chybí jim povodně!

Ještě nad rozvodím Staré a Nové řeky k povodním docela dochází – tůně jsou tam více otevřené a ne v lese, nejsou tak zabahněné, jelikož je povodeň propláchne. Zde (na severu Třeboňska) se ale v mrtvých ramenech nachází už jen pár centimetrů vody a pak vrstva pravděpodobně anoxického bahna (tj. s nedostatkem kyslíku). Co v tom může asi žít?

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Vojtěch Kolář Obr. 3: Tři mrtvá ramena od částečně otevřeného, ale zabahněného, z jedné strany otevřeného, ale více zabahněného, a nakonec mrtvé rameno v zapojeném lese.

Mno nic moc. Když řeka a mrtvá ramena fungují, jak mají, žije zde spousta vážek, brouků, a ploštic jako výše proti proudu, na jihu před rozvodím (Obr. 4).

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Vojtěch Kolář Obr. 4: Mrtvá ramena Lužnice na jihu Třeboňska, která hostí celou řadu druhů hmyzu a také naturového potápníka dvojčárého, který byl nalezen v tůni na této fotce.

Zde na severu v mrtvých ramenech ale skoro nic nežije. V prvním rameni (Obr. 3a-b) ještě bylo relativně dost vody (cca 40 cm) a byla tam spousta skokanů zelených, šest druhů vodních brouků včetně ohroženého potápníka Hydaticus aruspex a téměř ohroženého H. continentalis. Ploštic znakoplavek obecných jen pár jedinců – mají radši více vody, jelikož se pohybují ve vodním sloupci a zároveň preferují čistší prosvětlenou vodu, ve které se dobře vizuálně orientují.

V posledním rameni byl pouze jeden jedinec potápníka žlábkovaného (Acilius canaliculatus), který byl ve větších počtech i na předchozích tůních, a viděl jsem jen pár jedinců žab.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Vojtěch Kolář Obr. 5: Mrtvá ramena Lužnice na jihu Třeboňska, která hostí celou řadu druhů hmyzu.

Na různých akcích s veřejností se mě lidi ptají: „Proč potřebujeme nějaké vodní brouky, vážky nebo vodní ploštice, a k čemu nám jsou?“. No právě! Jsou to totiž predátoři komárů, což víme díky experimentům v laboratoři – například potápníci rodu Acilius, ploštice znakoplavky (Notonecta), šidélka rodu Coenagrion, vážky rodů Libellula a Sympetrum nejvíce preferují larvy komárů (Klecka & Boukal, 2012; Lundkvist et al., 2003). Jedná se o časté druhy v naší krajině, ale záleží na jejich početnosti. A tu se dostávám k jádru věci.

Ohrožení mrtvých ramen a jejich funkce

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Vojtěch Kolář Obr. 7: Mezi obyvatele mrtvých ramen patří časté druhy jako vážka čtyřskvrnná (Libellula quadrimaculata).

Mrtvá ramena nám mizejí před očima postupující sukcesí. Člověk jí v některých případech urychluje, například chataři do tůní často hází bioodpad (posečenou trávu apod., Obr. 10), a tím anoxii a rychlost zazemňování jen urychlují.

Změny klimatu především extrémně vysokými teplotami zas pomáhají k většímu výparu a následnému zárůstu suchozemskou vegetací.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Vojtěch Kolář Obr. 8: a ploštice znakoplavka obecná (Notonecta glauca)...

Dalším českým nešvarem je vysazování ryb (často bohužel nepůvodních druhů) do tůní. Ryby pak negativně ovlivňují diverzitu (mimo jiné sežerou ty lovce komárů). Zbavit se nepůvodních ryb (tedy například sumečka černého, slunečnice pestré či střevličky východní, ale i našich původních cejnů či línů) je v těchto biotopech pak prakticky nemožné. Tyto druhy se sem také dostávají kvůli povodním, případně malé procento může být přeneseno i kvůli vodnímu ptactvu (Hirsch et al., 2018; Lovas-Kiss et al., 2020).

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Vojtěch Kolář Obr. 9: ale i vzácnější druhy, jako například potápníci Hydaticus aruspex ...

Mrtvá ramena jako původní přírodní biotop hostí značnou diverzitu (včetně potápníka dvojčárého, Kolar & Boukal, 2020), ale i celou řadu dalších druhů (Turić et al., 2021, 2015). Zároveň také zadržují vodu v krajině a zpomalují její odtok a svým výparem ochlazují okolí.

V neposlední řadě také efektivně zpomalují povodňové vlny, kdy se voda volně rozvodní a zadrží v tůních, odkud pomalu odtéká, na rozdíl od rovných zahloubených řek, kde voda pouze nabírá energii a způsobuje tedy větší škody.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Vojtěch Kolář Obr.10: Často se v mrtvých ramenech vyskytuje spolu s vodními brouky i piskoř pruhovaný.

Mrtvá ramena zarůstají, degradují a postupně mizí. Kvůli hustému zapojení stromů vodní brouci, ploštice ani vážky nejsou schopné při migraci ramena najít (Lundkvist et al., 2001; Schäfer et al., 2006).

Někdy je možná v podrostu stromů i najdou, ale ramena v létě vyschnou a druhy s víceletým vývojem (např. vážka Libellula) nepřežijí...

Naopak komáři jsou specializovaní na průlet nízkým porostem (zkuste si odskočit do křoví někde na Soutoku či na Třeboňsku), zároveň mají extrémně rychlý vývoj, dokáží přežít i ve vodě s nízkým obsahem kyslíku, protože jejich larvy dýchají vzduch z hladiny. Zároveň samičky komárů umí vycítit z vody přítomnost predátorů jejich larev – vážek a ploštic (Blaustein et al., 2004; Stav et al., 2000).

Možná kdyby řeky nebyly spoutané a občas propláchly tůně v okolí (zde jsou ale problematické nepůvodní druhy ryb, jež se do tůní dostávají a pak mají devastující vliv na biodiverzitu!).

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Vojtěch Kolář Obr. 11: Urychlování sukcese tůní „pomáhají“ občas i chataři, kteří do tůní hází posečenou trávu.

Nebo kdyby alespoň mrtvá ramena nebyla tolik zastíněná, aby snadněji docházelo ke kolonizaci vodních brouků, vážek a ploštic. Což by přispělo k potlačení komárů...

Zároveň to ukazuje, proč je důležité mít funkční ekosystémy a celkově zdravou a funkční krajinu, která bude zadržovat vodu, ale také bude mít vysokou biodiverzitu (jsou to propojené nádoby). Ačkoliv některá mrtvá ramena se obnovují (např. u Blanice, v Polabí, ale i zde na Třeboňsku), jde to z důvodu financí velmi pomalu. Zde vkládám naděje do Nature Restoration Law, které by alespoň částečně mohlo pomoci nápravě naší říční krajiny.

Na závěr ještě dobrá rada – ke snížení počtu komárů může přispět každý, stačí nenechávat na zahradě či po okolí konve, pneumatiky a jiné nádoby, kde se může zachytávat voda. Nádrže na vodu zakrývat síťovinou (což zamezí i utopení ptáků, včel, brouků atd.), pítka pro ptáky pravidelně vylévat, aby se v nich komáří larvy nestíhaly vyvíjet atd.

