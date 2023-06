Vojtěch Kolář: Kritický komentář k plánovanému zvyšování hráze Nových Mlýnů

Břetislav Machaček 30.6.2023 08:20

Nemá význam reagovat na úzce zaměřené (entomolog) ochranáře, kteří

nenahlížejí na přírodu jako celek, ale pouze ze svého pohledu. Jim se líbí požáry(Čížek), cyklické povodně(autor), kůrovci a jiní dřevokazní brouci. To, že je příroda pro všechny, je jaksi nezajímá. Lidé většinou nechtějí požáry lesů a ani ty cyklické povodně se spoustou komárů a zničenou úrodou

na polích, kterou by autor zemědělcům kompenzoval z něčeho, na co sám ani

korunou nepřispěl(je placen z daní). Všichni ti, co ty daně odvádějí už

toho mají dost, protože se jimi plýtvá na nesmyslné "výzkumy" a pokusy

na přírodě. Ono by stačil rok občanské daňové neposlušnosti, neplatit

daně a uvidíme, zda ti, co horují pro dotace, neziskovky a "vědecké" zkoumání to přežijí. Možná by si konečně uvědomili, že v prvé řadě tu

musí být příjmy a pak mohou být vydání. Oni ale nehledí na příjmy a

pouze natahují ruce pro další dotace, granty a mzdy nejrůznějších neziskových zaměstnanců.

Bohatá společnost si může dovolit tuto rozmařilost, ale musí mít možnost

být bohatá a nesmí být dotlačena k chudobě a zadlužování. Těmto "vědcům"

schází základní ekonomické vzdělání, aby pochopili, že bez práce nejsou

koláče a těmi koláči jsou ty dotace, kompenzace, granty, mzdy vědců atd.

Za posledních 30. let narostl počet všemožných VŠ, vědeckých pracovišť,

úřadů jako AOPK, odborů životního prostředí měst a obcí atd. tak, že už

zbyla na práci hrstka lidí, která to už přestává být schopna ufinancovat.

Co s tím? Zvýšit daně a nebo říznout do "živého" a omezit výdaje? Na to

bohužel nemá nikdo odvahu a tak se zvedají daně a u poplatníků narůstá

přesvědčení o daňové "revoluci" i s tím neplacením daní. Firmy to už

dělají, daní jinde a občané jsou zatím jediní, kdo to odskáče. Není ale

všem dnům konec a může dojít na "revoluci" ve které budou proti sobě

stát producenti příjmů a jejich konzumenti. Není lépe ubrat plyn a už

přestat nehorázně plýtvat ? Kdy začne autor bourat "přehrady" bobrům?

To nejsou přehrady bránící cyklickým rozlivům, když udržují stálou

hladinu vody nad hrází? A co přírodní jezera vzniklá na tocích sesuvy

půdy? To nejsou přehrady? Co kmen stromu napříč potokem? To není jez?

Když bude suchá zima a suché jaro, tak nebude ani ta jarní povodeň,

ale pokud ji nahradím vodou z přehrady, tak je ta přehrada zbytečná?

Názor pana "vědce" mě tak utvrdil v názoru, že rozum nelze vzděláním

nahradit a i pan profesor může být pouhým papouškem cizích mouder a

hlásat svá vlastní pochybná moudra.

