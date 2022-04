Zdeňka Kováříková: Jak číst nejnovější zprávu o klimatu, abychom nepropadli beznaději

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | kwest / Depositphotos Růst emisí skleníkových plynů totiž zpomaluje. Ale nezastavil se.

V přírodě jako by se nedělo nic dobrého – tak alespoň vyznívá většina zpráv o životním prostředí. Na vrchních příčkách žebříčku špatných zpráv se v posledních letech ocitá klima. Klimatická změna zasahuje do všech míst planety a pro řadu rostlin, živočichů, lidí a ekosystémů je obtížné se s ní vypořádat. Jak tedy přistoupit ke čtení jedné z nejzávažnějších zpráv dneška, poslední hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu, abyste nepropadli beznaději? A co se o nich dá říci nového?

Ze zprávy vystupuje naléhavý jazyk, kterým vědci prezentují své poznatky. Proměna světa v důsledku klimatické změny je totiž stále rychlejší. A vize budoucnosti, ke které směřujeme, s sebou přináší mnoho hrozeb.

Zpráva sice nepřináší převratné poznatky, ale přináší poznatky podstatné. Důležité sdělení je, že děláme pokrok: růst emisí skleníkových plynů totiž zpomaluje. Mezi lety 2000 a 2009 stoupaly emise tempem 2,1 % za rok, kdežto v letech 2010 – 2019 to bylo 1,3 % za rok. Dánsko nebo Velká Británie snižují své emise tempem kolem 4 % za rok, a jsou tak dobrým příkladem, že tempo může být ještě vyšší.

Horší zpráva je, že se růst emisí nezastavuje, ale pokračuje. S velkou pravděpodobností se nám tedy nepodaří zastavit globální oteplení pod +1,5 °C. Máme ale šanci zastavit ho těsně pod +2 °C. To je celosvětový průměr. Ale +2 °C pro svět znamenají asi +4 °C pro Evropu, a ještě více pro arktické oblasti. To bude znamenat ztrátu velkých částí světa tak, jak je známe. Symbolem této ztráty je například úplné uhynutí korálových útesů.

Vypořádat se s klimatickou změnou nicméně bude zřejmě levnější, než jsme čekali. Zlevňují totiž technologie, které ke zmírňování klimatické krize využíváme, především obnovitelné zdroje energie. Podle IPCC má pro další zmírnění klimatické změny v současnosti největší potenciál využívání větrné a solární energie.

Kromě nich se vyplatí zaměřit na zemědělství. To je sice velkým producentem skleníkových plynů, půda a rostliny ale zároveň představují velký rezervoár, kam je možné uhlík uložit. Vyplatí se tedy podporovat zdravé půdotvorné procesy, například přírodním hnojením nebo použitím biouhlu. V živočišném zemědělství mohou pomoci aditiva přidávaná do krmiva (řasy), která snižují metan produkovaný skotem při trávení.

I schopnost obnovy lesa, stepi, samočisticí schopnosti vody jsou naši spojenci, které potřebujeme podpořit pro zachování co nejlepší šance vyrovnat se s měnícími se podmínkami. Hodně vizí budoucího postupu klimatické změny vychází ze závazků, které si daly jednotlivé státy. Ale mezi sliby a skutečnými výsledky existuje značná mezera. Proto se stále důležitější stává aktivní občanství – sledovat, jaká opatření politici prosazují, a připomínat jim, jak jejich rozhodnutí ovlivňují naši budoucnost. Většina změn, které může provést každý z nás v běžném životě, má totiž nesrovnatelně menší dopad než průmysl a energetika, obchod a doprava. Je dobré proto sledovat, jaká rozhodnutí se přijímají na jejich úrovni.

To neumenšuje hodnotu našich každodenních rozhodnutí. Pokud je pro vás budoucnost téma, zde je několik tipů, kam zaměřit svou pozornost. Na úrovni jednotlivců má podle klimatického panelu IPCC největší přínos změna dopravního způsobu: namísto auta víc volit chůzi a cyklistiku, popřípadě MHD, omezit létání. Vědci upozorňují na nové technologie, jako jsou bezkolejové tramvaje a sdílená doprava na vyžádání. Města by pro pěší a cyklisty měla vytvořit dobrou infrastrukturu, aby bylo bezpečné a pohodlné chodit pěšky a jezdit na kole.

Další dostupnou volbou s velkým dopadem je omezení jezení masa. Zároveň se můžete poohlédnout po lokálně pěstovaných potravinách, které se nemusejí vozit z druhé strany světa – komunitou podporované zemědělství pomáhá mimo jiné vytvářet i odolnější sociální systémy tím, že posiluje vazbu mezi farmáři a spotřebiteli.

V článku byly využity poznatky sdílené s autorkou v rozhovorech s Ondrášem Přibylou a Zuzanou Harmáčkovou a z článku klimatických vědců podílejících se na psaní šesté hodnotící zprávy IPCC.

