Budova D krajského sídla v Liberci dostane fotovoltaickou elektrárnu

Fotovoltaickou elektrárnu dostane budova D v sousedství krajského sídla Liberci. Bývalá budova dílen VÚTS (dříve Výzkumný ústav textilních strojů) prošla před čtyřmi lety nákladnou rekonstrukcí a dnes v ní kromě jiného sídlí podnikatelský inkubátor Lipo.ink, na střeše teď bude mít solární panely o instalovaném výkonu 93,6 kilowattu (kW). Projekt téměř za 3,6 milionu korun bude dokončen v polovině května, řekl ČTK náměstek hejtmana Zbyněk Miklík (Piráti).

Na projekt chce Liberecký kraj podle Miklíka žádat dotaci z Operačního programu Životní prostředí, zároveň se bude stavět solární elektrárna na střeše Gymnázia Dr. Antona Randy v Jablonci nad Nisou s instalovaným výkonem zhruba třetinovým - 30,4 kW za 1,3 milionu korun. "Do konce letošního roku bychom měli dokončit 11 fotovoltaik," doplnil náměstek. Elektrárny budou nejen na starých budovách, počítá se s nimi také u novostaveb, solární panely tak budou třeba na střeše nové základny záchranné služby, kterou dokončují stavbaři v Hrádku nad Nisou.

Veškerá vyrobená energie se zatím spotřebuje na místě. "Na střeše Randova gymnázia můžeme tu kapacitu rozšířit až desetinásobně, můžeme tam osadit panely s výkonem až 300 kW, ale v současné době to děláme na spotřebu školy, víc tam dáme až v budoucnu, až bude jasno o komunitní energetice a budeme to mít kam poslat," dodal Miklík. Ještě letos by fotovoltaické panely zhruba za 14,5 milionu korun měly dostat například i Střední odborná škola v Liberci nebo Střední průmyslová škola technická v Jablonci.

"Naším dlouhodobým záměrem je energetická soběstačnost kraje a jeho příspěvkových organizací, fotovoltaiky jsou budoucností v energetice," řekl hejtmanův náměstek. Další projekty proto podle něj kraj připravuje. U 14 projektů už kraj podal žádosti o připojení k distribuční síti, patří k nim třeba plánované elektrárny na střechách Muzea Českého ráje v Turnově nebo Léčebny respiračních nemocí Cvikov, u dalších čtyř objektů nechává posoudit statiku.

Největším projektem, který Liberecký kraj připravuje, je výstavba solární elektrárny na letišti Hradčany v bývalém vojenském prostoru Ralsko. V největší variantě počítá s instalovaným výkonem bezmála 104 megawattu, což podle odhadů přijde na tři miliardy korun. "Předběžné tržní konzultace se chýlí k závěru, ty informace jsou pro nás užitečné, protože víme, že je ten projekt realizovatelný v kombinaci volnočasových aktivit, turistiky, sportovního létání a fotovoltaiky. Stále ale jednáme o připojení do distribuční soustavy, které je klíčové," dodal Miklík.

